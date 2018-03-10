На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.