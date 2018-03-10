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    донорство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    190
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    Ситуация в Зайцево
    Донбасс восстановят за счет донорских средств - министр
    09:37 07.05.2016
    765Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, план о восстановлении Донбасса за счет донорских средств уже подписан.
    Сдача крови в Донецке
    ОГА: запасов донорской крови в Донецке достаточно
    16:45 27.05.2014
    20Ожесточенные бои в Донецке
    "В массовой сдаче крови необходимости нет. Только сегодня около 300 потенциальных доноров изъявили желание сдать кровь для раненых", - говорится в сообщении.
    Акция Твоя капля крови - начало моря жизни в Киеве
    Акция, посвященная Международному дню донора 
    20:34 11.06.2013
    33
    Акция "Твоя капля крови - начало моря жизни", посвященная наступающему Международному дню донора, который отмечается 14 июня, стартовала во вторник в Киеве.
    Кровь в пакетах
    В Киеве усилят контроль за качеством донорской крови
    15:50 30.01.2013
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    Заготовленную в Киевском городском центре и отделениях трансфузиологии городских больниц крови плазму планируется реализовывать только организациям, чье производство отвечает международным стандартам.
    Подозреваемый
    Украинца, обвиняемого в переправке за границу доноров почек, ждет суд
    15:39 03.01.2013
    31
    Прокуратура Тернопольской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в переправке за границу соотечественников для изъятия у них почек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    190
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
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