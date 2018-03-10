По информации СМИ, в проекте экипаж "трансформера" – два человека, сзади могут разместиться четыре пассажира. На крыше автомобиля крепится специальная платформа, являющаяся по сути гигантским квадрокоптером.
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, международные доноры будут иметь контроль за всеми процедурами до самого низа, до самого завершения проекта.
Политический эксперт Михаил Павлив считает, что организация "Украинская бизнес инициатива" - проект главы Администрации президента Бориса Ложкина, который направлен на то, чтобы стать "опорой и поддержкой" для действующей власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".