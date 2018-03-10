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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen
    09:43 08.11.2017
    771Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Политолог Руслан Бортник заявил, что шансы госбюджета быть проголосованным в Верховной Раде зависят от того, насколько "щедрым" будет Кабмин по отношению к депутатам.
    В Одессе определились с памятником Небесной сотне
    В Одессе определились с памятником "Небесной сотне", он будет исполнять гимн
    15:55 06.09.2017
    210
    По информации СМИ, памятник будет высотой около 15 метров, по задумке автора, четырежды в день трубы, их которых он состоит, будут исполнять гимн Украины.
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины
    17:03 09.03.2017
    912
    По информации СМИ, в проекте экипаж "трансформера" – два человека, сзади могут разместиться четыре пассажира. На крыше автомобиля крепится специальная платформа, являющаяся по сути гигантским квадрокоптером.
    Александр Вилкул
    Вилкул: власти проектом о языке угрожают возвращению Донбасса
    23:31 23.01.2017
    280375% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам народного депутата от "Оппозиционного блока" Алескандра Вилкула, провокационным законопроектом "О государственном языке" власть умышленно уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма.
    Самолет Boeing 747
    Boeing создает вертикально взлетающий пассажирский самолет - СМИ
    23:14 27.10.2016
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    Новый самолет Boeing, согласно патенту, будет обладать вместимостью как минимум на 100 пассажиров в случае, если будет использоваться для региональных коммерческих перевозок.
    Заброшенный дом в зоне АТО. Архивное фото
    Черныш: доноры будут контролировать реализацию грантов в Донбассе
    00:43 17.04.2016
    835Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, международные доноры будут иметь контроль за всеми процедурами до самого низа, до самого завершения проекта.
    Доллары
    Штаты дают DOBRE на децентрализацию Украины и $50 млн в придачу
    19:23 06.02.2016
    3316Судебная и конституционная реформы в Украине
    Пожалуй, единственной организацией, внесшей "реальный" вклад в децентрализацию Украины, оказалось Агентство по международному развитию США (US Aid).
    Петр Порошенко. Итоги года в фотографиях
    Павлив: Ложкин готовит политпроект, который будет новой опорой для власти
    20:49 01.02.2016
    499Громкие отставки и назначения в Украине
    Политический эксперт Михаил Павлив считает, что организация "Украинская бизнес инициатива" - проект главы Администрации президента Бориса Ложкина, который направлен на то, чтобы стать "опорой и поддержкой" для действующей власти.
    Представители ОБСЕ в Широкино
    СММ ОБСЕ в Украине запускает проект "Молодежная контактная группа"
    09:28 04.09.2015
    163Немирное перемирие на Донбассе.
    По словам главы СММ, предоставление молодым людям возможностей реализовать собственные инициативы для улучшения ситуации в Украине может существенно способствовать прекращению этого конфликта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
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