В Украине будет разрабатываться новый танк для Индии

"Укроборонпром"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса будут участвовать в создании нового танка для министерства обороны Индии, сообщила в четверг пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

По данным пресс-службы, представители госпредприятия "Спецтехноэкспорт" подписали соглашение о сотрудничестве с индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited в рамках выставки DefExpo-2018.

"Предусмотрено привлечение представителей украинского оборонно-промышленного комплекса к созданию нового танка для нужд минобороны Индии, модернизации комплексов и противовоздушной обороны производства СССР, совместным опытно-конструкторским разработкам, в том числе по гидроакустическим и радиолокационным направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка вооружений DefExpo-2018 проходит в Индии с 2000 года раз в два года при поддержке Минобороны страны. На форуме представлена продукция ведущих мировых компаний оборонно-промышленного комплекса. Специализация выставки — бронетанковая тематика, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, средства связи и РЭБ, беспилотные системы.

Ранее сообщалось, что завод имени Малышева поставит в США танк "Оплот".