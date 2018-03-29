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    "Укроборонпром" сокращает численность персонала на 40%

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    В госконцерне "Укроборонпром" отметили, что утверждено решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Госконцерн "Укроборонпром" сокращает численность персонала на 40% — до 180 человек в рамках оптимизации, сообщила в четверг пресс-служба концерна.

    Олег Стариков. Архивное фото
    Олег Стариков/Facebook
    Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция

    "Наблюдательным советом "Укроборонпром" утверждено решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна. Новая структура построена по кластерному принципу управления производством. Запланировано сократить численность персонала на 40%, до 180 человек", — говорится в сообщении на сайте концерна.

    Сообщается, что в процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в ходе оптимизации административного звена концерна, планируют направить на внедрение опытно-конструкторских работ, поясняет госконцерн.

    "Цель оптимизации – повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна. Соответствующий приказ, о начале реорганизации, подписан генеральным директором концерна 28 марта", — говорится в сообщении.

    В феврале президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, который до этого занимал должность гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт". Ранее Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

    На сайте концерна указано, что "Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении вооружения и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. "Укроборонпром" имеет более десяти конструкторских бюро, которые занимаются разработкой, проектированием и исследованиями, благодаря которым концерн внедряет инновации.

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