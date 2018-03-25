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    Экономика

    В Харькове взяли на попытке дать взятку директора завода "Укроборонпрома"

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (416)

    (обновлено: )94
    За принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств директор Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.
    В Харькове при попытке подкупа задержали директора завода Укроборонпрома
    Военная прокуратура Южного региона Украины

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры, сообщила пресс-служба прокуратуры.

    Олег Стариков. Архивное фото
    Олег Стариков/Facebook
    Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция

    "В воскресенье, 25.03.2018, службой безопасности и режима концерна "Укроборонпром" на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачили директора государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром", — говорится в сообщении.

    Следователи установили, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств бывший генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", а сейчас — директор Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.

    "Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, привычным для него способом захотел "решить вопрос", был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", — сообщили в прокуратуре.

    Военная прокуратура Южного региона Украины
    В Харькове при попытке подкупа задержали директора завода "Укроборонпрома"

    Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что во Львове силовики разоблачили на коррупционной деятельности главу районной администрации Львова.

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