Один пишем, два в уме. "Укроборонпром" Романова

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Президент Порошенко 12 февраля освободил от должности генерального директора государственного концерна"Укоборонпром" своего давнего политического соратника (экс-руководителя предвыборного штаба на Херсонщине) Романа Романова.

После серии скандалов в концерне и острого реагирования премьер-министра ы Владимира Гройсмана отставка была ожидаемой. Однако "на выходе" Романов всех удивил, потому что заявил об исторической победе "Укроборонпрома" и спасении Украины. То есть о своем безусловном успехе на трехлетнем отрезке служения стране.

Среди достижений Романов отметил "мощный толчок" развитию украинской оборонной промышленности и всей экономики, достижение договоренностей с ведущими компаниями Великобритании, Германии и США, передачу ВСУ 16 тысяч единиц боевой техники, включая высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты.

На фоне манипуляций с контрактами на десятки миллионов долларов, остановки стратегических предприятий ОПК и многомиллионных долгов по зарплате победные реляции Романа Романова кажутся абсурдом. Однако рассмотрим трехлетние достижения государственного оборонного концерна предметнее.

Международный размах

В отчете Национального антикоррупционного бюро Украины за 2017 год отмечены злоупотребления "Укроборонпрома" с контрактом на поставку запчастей для "Антонова" AN-32 Минобороны Ирака (на 39 млн. долларов).

Нацполиция расследует ряд дел, включая вывод со счетов "Спецтехноэкспорта" 91 млн. гривен (3,39 млн. долларов) по схеме экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

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Деловая активность "Укрспецэкспорта" (подразделение концерна, которое занимается экспортом оружия) на индийском направлении оценивается в 6 млн. долларов ущерба (поставки запчастей компании Hindustan Aeronautics Limited).

В коррупционных действиях замешаны компании Paramount General Trading из ОАЭ, банк Wells Fargo, владельцем которого является дочь одного из руководителей украинского госконцерна. Деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая имеет гражданство США.

Создается впечатление, будто в украинском ОПК много лишних денег, поэтому миллионы долларов исчезают без серьезных последствий для руководящих "фокусников". Беспокойный коллектив Николаевского судостроительного завода в перерывах между бесплатным трудом трижды перекрывал автодорогу Николаев – Одесса (в знак протеста). Погашение задолженности по зарплате на судостроительных предприятиях "Укроборонпрома" (миллионы долларов) переложили на плечи первого вице-премьера Степана Кубива. Если это государственный подход и рациональное распределение ответственности, то Роман Романов, действительно, победил – в индивидуальном зачете и в составе неведомой нам "команды", созданной для злоупотреблений на военных заказах.

Но восемьдесят тысяч честных тружеников 134-х предприятий оборонно-промышленного комплекса вряд ли разделят радость успеха.

Между тем, на горизонте маячат 350 миллионов долларов американской военной помощи (в 2018 году). И, если правильно организовать поставки, богатых людей в Украине станет больше.

Оплот, да не тот

Порошенко минувшим летом заявил: на приобретение для ВСУ некоторого количества танков будет выделено 12 миллионов долларов США. Параллельно Украина вела переговоры о продаже 100 танков Пакистану. По силам ли "Укроборонпрому" такие объемы танкостроения и экспортный уровень качества?

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Министерство обороны Таиланда в начале 2017 года разорвало контракт с Киевом на поставку 54 танков "Оплот" (модернизированная версия советского Т-80) из-за невыполнения условий соглашения.

От покупки украинских бронемашин отказалась и Литва. Они были в четыре раза дешевле западных аналогов, но не соответствовали стандартам Североатлантического альянса (за 385,6 млн. евро Вильнюс приобрел 88 машин Boxer германо-голландского консорциума Artec).

Технологические проблемы усугубил односторонний разрыв Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой. Украинский ОПК объективно не в состоянии полностью заменить 30 тысяч российских комплектующих. А если рассмотреть образцы украинской бронетехники, созданной вне кооперации с Россией, становится грустно.

Беспилотный бронетранспортер "Фантом" имеет запас хода 20 километров. Управляется по радиоканалу (на дальности до 2,5 километра) или оптоволоконному кабелю длиной 5 километров. Интегрируется с БПЛА (если летательный аппарат не превысит дистанцию 2500 метров). В бою "Фантом" легко может оторваться от кабеля (оператора) и, возможно, мирно перекатится на сторону противника.

На Львовском бронетанковом заводе из-за нехватки средств сорвана программа серийного производства нового бронеавтомобиля "Дозор-Б" (ценность которого также неочевидна).

Самолет-демонстратор Ан-132D (произведенный совместно с саудовской компанией Taqnia Aeronautics) украинцы увидели в небе летом 2017 года. Машина имеет британские пропеллеры, американскую авионику, канадские двигатели (Саудовская Аравия обладает правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами Ан-132D). Специалисты полагают, что демонстратор не слишком отличается от Ан-32 (1976 года). Главное его достоинство – отсутствие российских комплектующих (провал серийного выпуска АН-148 – отдельная история). Боевую авиацию Украина не производит.

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Таковы вехи победного пути "Укроборонпрома" и Романа Романова. Могло ли быть иначе? После "революции достоинства" 2014 года украинский оружейный бизнес возглавили "профессиональные революционеры" – ориентированные, как выясняется, лишь на быстрое извлечение прибыли.

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