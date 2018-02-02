Накипело: "челноки" угрожают перекрыть границу на целый день

РИА Новости Украина

Жители приграничья говорят, что недовольны новыми правилами перевозки товаров через границу и тем, что в дела вмешивается СБУ, пишет Роксолана Мудрак.

Активисты планируют провести очередную акцию в субботу, 3 февраля. Она начнется в 09:00 и продлится в течение всего дня на пунктах пропуска "Шегини – Медика", "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск".

"Мы делаем акции на местах, чтобы депутаты приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа (которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины, – ред)", – отметил один из организаторов предыдущих блокад Виктор Пехник.

Также активист объяснил причины перекрытия границы на пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное, которое состоялось 30 января около 18:30. Акция стала стихийной. По словам Виктора Пехник, народ возмутился из-за того, что СБУ решает, кому проходить границу, а кого возвращать в Польшу.

Facebook Igor Zinkevych Блокирование автодороги на ПП "Рава-Русская" во Львовской области

"Ситуация произошла из-за того, что в пункте пропуска был человек, товар которого весил 50-51 кг, и его не хотели пропускать. В разговоре с сотрудником СБУ возникла стычка и очевидцы начали собираться на пешеходном переходе. Туда же со временем приехал депутат Верховной Рады Владимир Парасюк и депутат областного совета Роман Демчишин. Между ними возник конфликт", – рассказал Виктор Пехник.

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Всего на пункте пропуска в этот вечер собралось около двух сотен человек. Акция продолжалась до 23:30.

Facebook Igor Zinkevych Блокирование автодороги на ПП "Рава-Русская" во Львовской области

Между тем Председатель Львовской ОГА Олег Синютка считает, что события 30 января в Раве-Русской состоялись при координации работников таможни.

Facebook Igor Zinkevych Блокирование автодороги на ПП "Рава-Русская" во Львовской области

Напомним, после акции 10 января народный депутат из Львовщины Андрей Антонищак зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 7484, которым предлагается отменить норму о "24 часах". Именно в поддержку законопроекта собираются митингующие.

Жители приграничья на Львовщине и Волыни уже дважды перекрывали пункты пропуска "Шегини – Медика", "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск". Участники акций протестуют против введения новых таможенных правил.

Верховная Рада с 1 января 2018 ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, теперь украинцы могут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще, чем раз в 72 часа. Если же эти временные промежутки не соблюдены – ввезти товары можно будет на сумму до 50 евро. При въезде в страну авиатранспортом ограничение составляет 1000 евро.

Ранее безналогово товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг можно было ввозить раз в сутки, не находясь при этом за границей минимум сутки.