Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, Черное море – это международное воздушное пространство, у США "есть право летать там, и эти полеты будут продолжены".
Предоставление Украине широкого спектра вооружений американского производства приведет, прежде всего, к полной деградации национальной оборонной промышленности и утрате современных технологий, включая авиационные.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
По словам начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, совместная миссия Канады, Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией России на самолете наблюдения C130-J с аэродрома "Кубинка".
По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 24 по 28 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии, Греции и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
По словам начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 29 августа по 2 сентября миссия Дании выполнит наблюдательный полет на территории Российской Федерации на украинском самолете наблюдения Ан-30Б.
По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
По словам ВРИО начальника Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Забелло, с 8 по 12 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Германии и Украины выполнит наблюдательный полет.
С 11 по 15 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СН-235.
По информации начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 4 по 9 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
Украина приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать украинское пространство для транзитных полетов, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в среду.
В сети появилось видео летных испытаний пилотируемого мультикоптера The Swarm, что в переводе с английского означает "пчелиный рой". Согласно описанию к записи, возможная длительность полета на дроне составляет 10 минут.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.