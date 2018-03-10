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    полеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Следы полетов птиц в небе
    То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц 
    00:20 12.02.2018
    372
    Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
    Американский EP-3 Aries
    Пентагон сделал резкое заявление по поводу полетов над Черным морем
    20:21 01.02.2018
    1137Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, Черное море – это международное воздушное пространство, у США "есть право летать там, и эти полеты будут продолжены".
    Муженко после полета на истребителе F-15 в США
    Сказочный полет генерала Муженко в будущее ВВС Украины
    13:16 31.10.2017
    2356
    Предоставление Украине широкого спектра вооружений американского производства приведет, прежде всего, к полной деградации национальной оборонной промышленности и утрате современных технологий, включая авиационные.
    NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя. Видео
    NASA испытывает ракетный двигатель для полетов в дальний космос 
    05:38 29.10.2017
    1224
    Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
    Самолет C130-J
    Украина, Британия и Канада выполнят наблюдательный полет над Россией
    02:07 02.05.2017
    174
    По словам начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, совместная миссия Канады, Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией России на самолете наблюдения C130-J с аэродрома "Кубинка".
    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ. Видео
    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ 
    15:44 31.03.2017
    780
    Первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания, сообщается в пятницу на сайте авиастроительного предприятия "Антонов".
    ОС-135Б
    Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над РФ
    23:27 26.02.2017
    125
    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье. Видео
    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье 
    04:40 13.02.2017
    510
    На Прикарпатье военные истребители летают как днем, так и ночью. За штурвалами не только опытные летчики, но и молодые выпускники авиационных вузов Украины.
    Аэропорт Борисполь
    Украинские авиакомпании не хотят совершать перелеты внутри страны - эксперт
    23:56 20.01.2017
    5863Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор украинского портала "Авианьюс" Александр Мироненко заявил, что украинские авиакомпании предпочитают летать на накатанных международных рейсах.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Полеты бригады тактической авиации командования "Центр" ВВС Украины 
    04:38 16.01.2017
    1070
    В одной из бригад тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВВС Украины прошли командирские полеты, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
    Первые после Нового года учебные полеты бомбардировочной авиации ВВС Украины в Хмельницкой области
    Учебные полеты бомбардировочной авиации ВВС Украины в Хмельницкой области 
    03:25 15.01.2017
    1129
    Командир бригады военный летчик первого класса полковник Николай Коваленко сообщил, что к командирским полетам привлекались все летчики и штурманы от уровня командира звена и выше.
    СААБ-340
    Инспекторы из Германии, Греции и Италии совершат наблюдательный полет над РФ
    04:30 24.10.2016
    61
    По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 24 по 28 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Германии, Греции и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    Самолеты авиакомпании Международные авиалинии Украины
    МАУ прекращает полеты из Ивано-Франковска в Гданьск
    03:17 25.09.2016
    1058Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам представителя украинской авиакомпании, на данный момент МАУ не рассматривает возможность возобновления авиасообщения между Ивано-Франковском и Гданьском..
    Ан-30
    Миссия Дании выполнит наблюдательный полет над РФ на украинском Ан-30
    00:47 29.08.2016
    56
    По словам начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 29 августа по 2 сентября миссия Дании выполнит наблюдательный полет на территории Российской Федерации на украинском самолете наблюдения Ан-30Б.
    Гривна
    На полеты руководства страны ушло около 14,5 млн грн - ГАП "Украина"
    22:17 27.08.2016
    368
    Согласно информации пресс-службы Государственного авиапредприятия "Украина", почти все рейсы были выполнены для перевозки официальных делегаций во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
    ОС-135Б
    Наблюдатели из США и Украины выполнят полет над Россией
    01:47 22.08.2016
    396Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    Самолет СААБ-340Б. Архивное фото
    Военные наблюдатели Украины, Германии и Швеции пролетят над РФ
    00:57 08.08.2016
    315
    По словам ВРИО начальника Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Забелло, с 8 по 12 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Германии и Украины выполнит наблюдательный полет.
    Самолет С-130 Геркулес. Архивное фото
    Турция и Италия совершат наблюдательный полет над Россией
    00:16 11.07.2016
    234
    С 11 по 15 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Италии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на турецком самолете наблюдения СН-235.
    Экипаж МКС отправился к станции на корабле новой серии Союз МС. Видео
    Экипаж МКС отправился к станции на корабле "Союз МС" 
    04:48 07.07.2016
    122
    Ракета-носитель "Союз-ФГ" с первым модифицированным пилотируемым кораблем новой серии "Союз МС", на борту которого находится новый экипаж Международной космической станции, стартовала с Байконура.
    Самолет С-130 Геркулес. Архивное фото
    США и Канада выполнят наблюдательный полет над Россией
    05:23 04.07.2016
    155
    По информации начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 4 по 9 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ.
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    Следы полетов птиц в небе
    То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц 
    00:20 12.02.2018
    372
    Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
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