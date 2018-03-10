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    OC-135B Open Skies

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    ОС-135Б
    Военные инспекторы США и Франции выполнят наблюдательный полет над РФ
    23:27 26.02.2017
    125
    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    ОС-135Б
    Наблюдатели из США и Украины выполнят полет над Россией
    01:47 22.08.2016
    396Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
    Флаги Украины и США
    Украина и США выполнят наблюдательные полеты над РФ
    00:17 20.07.2015
    843
    В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры.
    Крыло самолета
    США и Германия проинспектируют территорию России с воздуха
    00:00 02.03.2015
    235
    Наблюдательный полет над территорией России состоится в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полеты будут совершаться со 2 по 7 марта на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
    Самолеты ТУ-95. Архивное фото
    Специалисты из США проинспектируют небо над Россией
    02:01 17.11.2014
    73
    В период с 17 по 22 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
    Самолет
    США и Канада вновь проинспектируют небо над Россией
    06:43 20.10.2014
    73
    В период с 20 по 25 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Канады выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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