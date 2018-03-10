По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, с 27 февраля по 4 марта совместная миссия США и Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
По информации Центра по уменьшению ядерной опасности РФ, в период с 22 по 27 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.
Наблюдательный полет над территорией России состоится в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полеты будут совершаться со 2 по 7 марта на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
В период с 20 по 25 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Канады выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.