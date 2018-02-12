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    Фотоленты

    То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц

    (обновлено: )119
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou
    Следы полетов птиц в небе
    Следы полетов птиц в небе
    Xavi Bou

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    Следы полетов птиц в небе

    Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет путешествовал по миру с камерой в руках и отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы. 

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    На кадрах путешественника видны замысловатые траектории птичьих полетов, которые человек никогда не смог бы наблюдать самостоятельно.

    Для создания одной такой фотографии, Ксави Боу сначала снимает на видеокамеру птиц в движении, а затем вырезает из съемки кадры с высоким разрешением. Далее фотограф соединяет вырезанные кадры в один. Так получаются удивительные снимки с траекториями полетов птиц.

    "Эта работа техничная, сложная и творческая. Она словно связующее звено между фотографией и той природой, которую я искал", – объясняет Боу.

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