Национальный лоукостер не выйдет на рынок в апреле

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинская авиакомпания SkyUp, которая анонсировала запуск своих рейсов в апреле, не выйдет на рынок в указанное время, сообщает avianews.com.

Причиной задержки является отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты. SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта в первую неделю мая.

Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

"Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", — заявил директор SkyUp Евгений Хайнацкий.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800.

Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году — до 12 единиц.

Ранее президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) Юрий Мирошников заявлял, что национальный лоукост-перевозчик, создание которого было анонсировано, обречен на провал.