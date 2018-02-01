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    Пентагон сделал резкое заявление по поводу полетов над Черным морем

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    (обновлено: )853110
    По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, Черное море – это международное воздушное пространство, у США "есть право летать там, и эти полеты будут продолжены".
    Американский EP-3 Aries
    wikipedia

    КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Военные самолеты США продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем у берегов России, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27. Видео
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube
    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    В понедельник над Черным морем вблизи границ России произошел инцидент с американским и российским самолетами. Минобороны России сообщило, что истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. Представитель госдепа США Хезер Науэрт позже обвинила РФ в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

    "Мы летаем над Черным морем, а Черное море – это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", — сказал Маккензи на брифинге.

    Он подтвердил позицию Пентагона, что недавний перехват американского самолета-разведчика российским Су-27 над Черным морем был "небезопасным и непрофессиональным".

    В свою очередь в Минобороны РФ заявляли, что маневры Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными". В ведомстве также предложили американской стороне исключить в будущем маршруты таких полетов у российских границ или договориться о правилах их выполнения.

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