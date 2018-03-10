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    Иван Кудояр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Иван Кудояр
    Китайские кредиты подстегнут рынок недвижимости Украины — Кудояр
    16:36 27.12.2017
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    Украинские банки кредитуют, как правило, вторичный рынок жилья, первичный они боятся кредитовать, потому что здесь - повышенные риски, подчеркнул эксперт.
    Строительство в Киеве. Архивное фото
    Юрист: занижение стоимости недвижимости приносит стране миллионы убытков
    15:11 28.10.2017
    982
    Реестр стоимости недвижимости позволит искоренить манипуляции оценщиков при условии, если государство будет контролировать свои же законы, считает председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.
    Иван Кудояр
    Квартиры в лизинг от государства. Есть одно но
    13:34 01.09.2017
    618
    Приобретение квартир на условиях лизинга в Украине не начнет работать в этом году, поскольку у Государственного ипотечного учреждения есть деньги всего на 51 квартиру, говорит юрист Иван Кудояр.
    Заснеженные дома в центре Киева
    Что значит отмена разрешений на перепланировку жилья
    11:44 29.12.2016
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    Эксперт по недвижимости Иван Кудояр в эфире "ГС" прокомментировал, как в действительности будет выполняться отмена разрешений на перепланировку жилья, и рассказал о нюансах этой инициативы.
    Демонтаж надстройки на Доме профсоюзов в Киеве
    В киевском бюджете нет денег на снос недостроенных домов – юрист
    20:24 23.11.2016
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    Председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр сказал в эфире Голоса Столицы, что на снос недостроенных домов необходимы значительные средства, которые в городском бюджете не предусмотрены.
    Строящийся офисный центр в Киеве
    Дорожающая недвижимость, "серые" схемы и недострои. Оценки эксперта
    12:32 13.10.2015
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    Консультант по недвижимости Иван Кудояр уверен, что около половины домов, строящихся в столице и Киевской области, не планируют сдавать в эксплуатацию. У экспертов же – иная точка зрения, поскольку цены на недвижимость растут.
    Компьютер. Архивное фото
    До конца года в Киеве откроется пять бизнес-центров - эксперт
    14:40 08.09.2015
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    Появление новых коммерческих площадей ужесточает конкуренцию. Сегодня в Киеве много пустующих офисных помещений и это заставляет владельцев недвижимости идти на уступки арендаторам, рассказал Иван Кудояр.
    Офисы
    Эксперт: цены на офисные помещения в Киеве упали в два раза
    14:16 08.09.2015
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    За два года стоимость аренды офисов в Киеве в долларах снизилась в два раза, а компании начали отдавать преимущество небольшим помещениям в бизнес-центрах, рассказал член наблюдательного совета Союза консультантов по недвижимости Украины Иван Кудояр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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