Реестр стоимости недвижимости позволит искоренить манипуляции оценщиков при условии, если государство будет контролировать свои же законы, считает председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.
Председатель Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр сказал в эфире Голоса Столицы, что на снос недостроенных домов необходимы значительные средства, которые в городском бюджете не предусмотрены.
Консультант по недвижимости Иван Кудояр уверен, что около половины домов, строящихся в столице и Киевской области, не планируют сдавать в эксплуатацию. У экспертов же – иная точка зрения, поскольку цены на недвижимость растут.
Появление новых коммерческих площадей ужесточает конкуренцию. Сегодня в Киеве много пустующих офисных помещений и это заставляет владельцев недвижимости идти на уступки арендаторам, рассказал Иван Кудояр.
За два года стоимость аренды офисов в Киеве в долларах снизилась в два раза, а компании начали отдавать преимущество небольшим помещениям в бизнес-центрах, рассказал член наблюдательного совета Союза консультантов по недвижимости Украины Иван Кудояр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".