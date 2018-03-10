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    Олимпийские игры 2016

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Олег Верняев (Украина), завоевавший золотую медаль в упражнениях на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Олимпийскому чемпиону Верняеву выдали квартиру в киевском недострое
    15:53 19.09.2016
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    По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Стал известен вердикт по допуску россиян на ОИ
    02:24 03.08.2016
    322Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам представителя МОК Марка Адамса, решение будет опубликовано в виде релиза на сайте МОК в ближайшие 48 часов, до церемонии открытия Игр, которая запланирована на 5 августа.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Генсек ООН будет участвовать в эстафете олимпийского огня и открытии Игр
    00:57 03.08.2016
    18Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в столице летних Игр Пан Ги Мун примет участие во встрече глав государств, "которую будет принимать действующий президент Бразилии".
    Проводы сборной Украины на Евро-2016
    США победят на Олимпиаде в Рио, Украина займет 13-е место - Goldman Sachs
    19:29 01.08.2016
    524Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В своих оценках Goldman Sachs исходит из экономических и политических условий в той или иной стране и уровня ее общественных институтов. Учитываются также численность населения и предыдущие успехи на Олимпийских играх.
    Главный штаб Олимпийских игр. Архивное фото
    Спортсмены РФ на Олимпиаде. Все могло быть значительно хуже – Румянцев
    17:32 25.07.2016
    767Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Спортивный обозреватель информагентства Репорт-информ Сергей Румянцев в эфире ГС рассказал, как в России восприняли решение Международного олимпийского комитета допустить сборную России к Олимпийским играм и какой настрой самих спортсменов.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    Член МОК от Британии требует отстранения всех спортсменов из РФ от ОИ
    02:40 23.07.2016
    86Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли требует отстранения всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 из-за допингового скандала.
    Полиция Бразилии
    Арестованы 10 человек, которые планировали теракт во время ОИ-2016 в Рио
    02:22 23.07.2016
    61Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как пишут зарубежные СМИ, группа из десяти лиц могла быть связана с террористической организацией ИГ. Все они были арестованы в штате Парана на юге Бразилии.
    Флаги США и России. Архивное фото
    У США нет позиции по участию РФ на ОИ-2016 в Бразилии – Белый дом
    20:31 19.07.2016
    20Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, на допинговые скандалы должны реагировать Международный олимпийский комитет "и соответствующие организации по проведению соревнований".
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    Антидопинговые ведомства 10 стран требуют отстранить РФ от ОИ-2016 - СМИ
    05:40 17.07.2016
    333Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как сообщается, представители антидопинговых ведомств по меньшей мере 10 стран и 20 групп спортсменов готовят чрезвычайный шаг с требованием отстранить всю российскую делегацию от летних Олимпийских игр.
    Неймар на вручении Золотого мяча-2015
    Неймар и Андерсон вошли в заявку сборной Бразилии на ОИ-2016
    05:58 15.07.2016
    158
    По сравнению с предварительным списком, в итоговой заявке не нашлось места полузащитнику мюнхенской "Баварии" Дугласу Косте и полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева отказалась выступать на Олимпийских играх под флагом МОК
    19:44 20.06.2016
    811Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что у нее есть значимые обстоятельства, по которым она не может выступать на Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
    Флаг Бразилии
    В Бразилии начато дело о коррупции на олимпийских стройках
    03:47 26.05.2016
    720Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам федерального прокурора в Рио-де-Жанейро Леандру Митидьери, начатое в связи с коррупцией расследование изучает "не только физические работы, но и контракты на услуги".
    Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2016 года в Греции
    Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр-2016 в греческой Олимпии 
    16:38 21.04.2016
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    Церемония зажжения огня XXXI летних Олимпийских игр 2016 года, которые пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, состоялась в Древней Олимпии.
    Флаг террористической организации Исламское государство
    В Бразилии в преддверии Олимпиады возросла угроза со стороны ИГ - СМИ
    09:12 16.04.2016
    43Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, организаторы Олимпийских игр намерены привлечь 85 тысяч сотрудников сил безопасности к работе во время мероприятия, что вдвое превышает число силовиков, задействованных на играх 2012 года в Лондоне.
    Международный турнир AIBA Pro Boxing. Архивное фото
    Боксеры на ОИ-2016 в Рио впервые за 32 года выступят без шлемов - AIBA
    18:11 02.03.2016
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    Международный олимпийский комитет согласился последовать рекомендации Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) отменить использование шлемов у мужчин на Олимпиаде-2016, сообщили в ассоциации.
    Президент МОК Томас Бах. Архивное фото
    Спортсмены-беженцы смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    01:22 27.10.2015
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    Президент МОК Томас Бах выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая одобрила резолюцию о соблюдении олимпийского перемирия на время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
    В Конча-Заспе обсудили подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм
    Яценюк в Конча-Заспе обсудил Олимпиаду и пообщался со спортсменами 
    18:24 26.05.2015
    192
    Во вторник в олимпийском учебно-тренировочном центре "Конча-Заспа" состоялось заседание организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Сборные Великобритании по футболу не выступят на Олимпиаде-2016
    01:30 31.03.2015
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    Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о планах создания команды Великобритании для выступления на Играх в Рио и заручилась поддержкой Британской олимпийской ассоциации.
    Олимпиада. Архивное фото
    Оргкомитет Олимпиады в Рио создал рабочую группу по борьбе с супербактерией
    19:06 17.12.2014
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    Согласно заявлению организаторов спортивного мероприятия, супербактерии были обнаружены в водах, где должны пройти соревнования по парусному спорту и виндсерфингу.
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    Пеле в больнице записал видео, на котором играет на гитаре (видео)
    08:30 06.12.2014
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    Бразильский футболист Пеле пригласил всех "приехать в Бразилию и насладиться Олимпийскими играми в 2016 году". Также он поблагодарил своих болельщиков за заботу.
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