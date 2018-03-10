По словам чемпиона Олега Верняева, в марте 2015 года в Киеве ему, а также другим украинским спортсменам Жану Беленюку и Игорю Радивилову выдали сертификаты на квартиры, которые оказались "просто дипломами".
По информации официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в столице летних Игр Пан Ги Мун примет участие во встрече глав государств, "которую будет принимать действующий президент Бразилии".
В своих оценках Goldman Sachs исходит из экономических и политических условий в той или иной стране и уровня ее общественных институтов. Учитываются также численность населения и предыдущие успехи на Олимпийских играх.
Спортивный обозреватель информагентства Репорт-информ Сергей Румянцев в эфире ГС рассказал, как в России восприняли решение Международного олимпийского комитета допустить сборную России к Олимпийским играм и какой настрой самих спортсменов.
Как сообщается, представители антидопинговых ведомств по меньшей мере 10 стран и 20 групп спортсменов готовят чрезвычайный шаг с требованием отстранить всю российскую делегацию от летних Олимпийских игр.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что у нее есть значимые обстоятельства, по которым она не может выступать на Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
Согласно информации, организаторы Олимпийских игр намерены привлечь 85 тысяч сотрудников сил безопасности к работе во время мероприятия, что вдвое превышает число силовиков, задействованных на играх 2012 года в Лондоне.
Международный олимпийский комитет согласился последовать рекомендации Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) отменить использование шлемов у мужчин на Олимпиаде-2016, сообщили в ассоциации.
Во вторник в олимпийском учебно-тренировочном центре "Конча-Заспа" состоялось заседание организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".