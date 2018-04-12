В Киеве установили табличку на доме, где Лещенко приобрел квартиру

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве у подъезда дома, в котором нардеп Сергей Лещенко приобрел квартиру за 300 тысяч долларов, установили памятную табличку, сообщил Сергей Бригадир и разместил фотографии в Facebook.

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"В этом доме за 7,5 млн гривен купил квартиру площадью 192 кв. метров выдающийся украинский журналист и борец с коррупцией Сергей Лещенко", — пишется на табличке.

Facebook Сергея Бригадира Неизвестные установили табличку на доме, где Лещенко купил квартиру

Также в сообщении отмечается, что покупка квартиры состоялась при поддержке "известных украинских меценатов и государственных деятелей — Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и Сергея Левочкина".

Ранее Лещенко показал журналистам свою скандальную квартиру в центре Киева, в которой до сих пор не сделан ремонт.