наверх
10.03.201811:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    прыжки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Боснии и Герцеговине прошли соревнования по прыжкам в воду
    В Боснии и Герцеговине 40 человек прыгнули с моста в ледяную реку 
    22:00 31.07.2017
    167
    В воскресенье, 30 июля, в боснийском Мостаре прошли состязания по прыжкам в воду с главного символа города и объекта охраны ЮНЕСКО — Старого моста.
    Анна Письменская. Архивное фото
    Украинки завоевали "золото" и "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду
    19:28 15.06.2017
    84
    Анна Письменская набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза - еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).
    Дарья Клишина (Россия) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину
    Единственная допущенная до ОИ легкоатлетка РФ Клишина вышла в финал
    04:57 17.08.2016
    398Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Россиянка Дарья Клишина вышла в финал, показав в квалификации восьмой результат - 6,64 метра. Лучший результат у сербки Иваны Спанович, улетевшей на 6,87 метра.
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова. Видео
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова 
    02:34 16.08.2016
    4236Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Прыжок The Radivilov, названный в честь украинца Игоря Радивилова, официально занесен в международные правила спортивной гимнастики, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
    Чемпионат мира FINA 2015. Синхронные прыжки в воду.Архивное фото
    Украина получила право на проведение ЧЕ по прыжкам в воду в 2017
    02:46 10.07.2016
    84
    Согласно решению исполкома Европейской лиги плавания, в 2017 году в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Также было принято решение о проведении в Будапеште в 2020 году чемпионата Европы по водным видам спорта.
    Прыжки с небоскреба в Дубаи
    В Дубае с самого высокого здания в мире прыгнули 558 человек 
    13:33 30.04.2015
    379
    Всего с башни небоскреба Princess Tower спрыгнули 558 человек, на это у них ушло около 80 часов. Участники прыжка были одеты в специальную экипировку, включающую наколенники, налокотники и шлемы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны