Анна Письменская набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза - еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).
Согласно решению исполкома Европейской лиги плавания, в 2017 году в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Также было принято решение о проведении в Будапеште в 2020 году чемпионата Европы по водным видам спорта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".