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    медали

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина)
    "Бронзовое" выступление украинских синхронисток на ЧМ в Будапеште 
    05:06 17.07.2017
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    Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает официальный сайт соревнований.
    Украинки Кичасова и Горлова стали чемпионками Европы в гребле на байдарках
    Украинки Кичасова и Горлова стали чемпионками Европы в гребле на байдарках
    23:18 16.07.2017
    229
    Украинки преодолели дистанцию за 36,527 секунды. В борьбе за медали спортсменки обогнали дуэты из Португалии и Польши. Также в активе сборной 3 бронзовые медали по итогам турнира.
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште 
    04:54 16.07.2017
    343
    Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман: результаты Украины на Паралимпиаде впечатляющие
    20:01 18.09.2016
    317Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поблагодарил паралимпийскую сборную за 117 медалей и третье место среди всех стран мира.
    Прудников Дмитрий
    Украинец завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде
    22:09 11.09.2016
    68Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно информации Национального паралимпийского комитета на странице в Facebook, Прудников Дмитрий завоевал бронзовую медаль в прыжке в длину с результатом 6.99 м.
    Лейла Аджаметова
    Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд на Паралимпиаде-2016
    17:52 11.09.2016
    968Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале бега на 100 м Лейла Аджаметова установила мировой рекорд, финишировав первой со временем 11,79. "Серебро" взяла Ис Хейс из ПАР, "бронза" - у американки Ким Кросби.
    Роман Полянский
    Украинский гребец завоевал "золото" и побил паралимпийский рекорд
    17:12 11.09.2016
    164Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно информации, Полянский со временем 4:39,56 секунды финишировал первым и побил паралимпийский рекорд, установленный украинцем в квалификации соревнований в Рио.
    Украинские пловец Андрей Говоров
    Зевина и Говоров выиграли "серебро" и "бронзу" Кубка мира по плаванию
    02:58 05.09.2016
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    Андрей Говоров завоевал бронзу в своем коронном заплыве на 50 метров вольным стилем. Дарья Зевина стала серебрянной призеркой в заплыве на 100 метров на спине.
    Дарина Зевина завоевала золотую медаль
    Украинка установила рекорд Кубка мира по плаванию
    15:21 27.08.2016
    222Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно информации, в плавании на 200 м на спине Зевина финишировала первой с результатом 1:59.35. На 50-метровке украинка показала время 26.43 и завоевала "серебро".
    Рыдания счастья китайского бадминтониста после победы на ОИ. Видео
    "Рыдания счастья" китайского бадминтониста после победы на ОИ 
    01:32 22.08.2016
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    Китаец Чэнь Лон завоевал "золото" Олимпийских игр в турнире по бадминтону в одиночном разряде. В финальном матче в Рио он обыграл малазийца Чи Чонг Вея со счетом 21:18, 21:18.
    Олимпийская сборная Украины
    В медальном зачете Олимпиады Украина заняла 31-е место
    00:44 22.08.2016
    893Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В активе украинских спортсменов две золотых, пять серебрянных и четыре бронзовых награды. Таким образом, они расположились в таблице между Южной Африкой и Сербией.
    Спортсменки сборной США Кэти Ледеки, Элисон Шмитт, Лиа Смит и Мэдлин Дирадо
    Сборная США победила в медальном зачете Олимпиады в Рио-де-Жанейро
    23:59 21.08.2016
    272Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Американцы в Рио завоевали 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых наград. Обладателем последнего "золота" Олимпиады в Рио стала мужская сборная США по баскетболу.
    Олимпийская сборная Украины
    В медальном зачете Олимпиады сборная Украины занимает 28-е место
    05:35 21.08.2016
    3174Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На счету украинской команды 11 наград - 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. В субботу украинские атлеты завоевали три награды - "бронзу" в гребле дуэт каноистов, "серебро" в пятиборье Павел Тимощенко и "бронзу" в художественной гимнастике Анна Ризатдинова.
    Олег Верняев (Украина), завоевавший золотую медаль в упражнениях на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    В медальном зачете Олимпиады Украина поднялась на 33-е место
    06:16 17.08.2016
    1154Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    После 11 соревновательного дня Олимпийских игр-2016 на счету сборной Украины семь наград - 1 "золото", 4 "серебра" и 2 "бронзы". Наша команда сумела подняться на 33-е место в медальном зачете.
    Цао Юань во время финальных соревнований по прыжкам с трамплина 3 м среди мужчин
    Китаец Цао Юань завоевал "золото" ОИ в прыжках в воду, Кваша занял 6 место
    02:17 17.08.2016
    209Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Во вторник китаец Цао Юань по сумме шести попыток набрал 547,60 балла. "Серебро" завоевал британец Джек Лафер (523,85 балла). "Бронза" у немца Патрика Хаусдинга (498,90). Украинец Илья Кваша (475,10 балла) занял шестое место.
    Олимпийские кольца в Олимпийском парке в Рио-де-Жанейро
    В медальном зачете Олимпиады сборная Украины опустилась на 50-е место
    06:50 16.08.2016
    2832Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинцы являются лучшими среди команд, чьи представители не становились олимпийскими чемпионами. В то же время, представители 49 сборных становились победителями Игр в разных дисциплинах.
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье
    В медальном зачете Олимпиады Украина опустилась на 48-е место
    06:16 15.08.2016
    2609Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Представители 47 сборных, которые расположились выше, завоевали хотя бы по одной золотой награде. Именно из-за отсутствия олимпийских чемпионов в составе сборной Украины команда занимает столь низкое место.
    Проводы сборной Украины на Евро-2016
    США победят на Олимпиаде в Рио, Украина займет 13-е место - Goldman Sachs
    19:29 01.08.2016
    524Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В своих оценках Goldman Sachs исходит из экономических и политических условий в той или иной стране и уровня ее общественных институтов. Учитываются также численность населения и предыдущие успехи на Олимпийских играх.
    Выступление украинской гимнастки Анны Ризатдиновой. Архивное фото
    Украинская гимнастка-чемпионка Ризатдинова добыла две медали во Франции
    23:50 27.03.2016
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    Анна Ризатдинова взяла "серебро" в упражнении с булавами и "бронза" в упражнении с лентой. В упраженении с мячом Анна допустила ошибку в первой половине программы и уже не сумела исправить ситуацию.
    Дмитрий Цымбалюк
    Украинец взял бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
    20:39 12.03.2016
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    Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook, Дмитрий Цымбалюк стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.
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