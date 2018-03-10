Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.
На счету украинской команды 11 наград - 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. В субботу украинские атлеты завоевали три награды - "бронзу" в гребле дуэт каноистов, "серебро" в пятиборье Павел Тимощенко и "бронзу" в художественной гимнастике Анна Ризатдинова.
Во вторник китаец Цао Юань по сумме шести попыток набрал 547,60 балла. "Серебро" завоевал британец Джек Лафер (523,85 балла). "Бронза" у немца Патрика Хаусдинга (498,90). Украинец Илья Кваша (475,10 балла) занял шестое место.
Представители 47 сборных, которые расположились выше, завоевали хотя бы по одной золотой награде. Именно из-за отсутствия олимпийских чемпионов в составе сборной Украины команда занимает столь низкое место.
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