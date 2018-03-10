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    Олег Верняев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Хроника 16 августа: олимпийское "золото" Украины, допрос журналистки Бердник
    09:11 17.08.2016
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    Украина выиграла первое "золото" в Рио, состоялся телефонный разговор Порошенко, Олланд и Меркель, в администрации Госпогранслужбы прошли обыски, Госстат сообщил о сокращении населения Украины с начала 2016 года.
    Верняев стал чемпионом Европы. Видео
    Украинский гимнаст Верняев стал чемпионом Европы 
    22:55 29.05.2016
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    Кроме того, Верняев добыл серебряную медаль в упражнениях на брусьях, заняв второе место с 15.716 баллами в активе. Верняев уступил чемпиону из России Давиду Белявскому 0,317 балла.
    Олег Верняев и Игорь Радивилов на двоих завоевали четыре медали
    Украинский гимнаст выиграл три "золота" на турнире в Бразилии
    22:26 19.04.2016
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    Отметим, что Верняев, который является чемпионом мира и Европы, показал лучший результат на параллельных брусьях с результатом 16,133.
    Игорь Радивилов. Архивное фото
    Украинские гимнасты завоевали три медали в турнире Кубка мира в Германии
    01:15 04.04.2016
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    В турнире по спортивной гимнастике из серии World Challenge Cup 2016 Игорь Радивилов победил на кольцах, а Олег Верняев завоевал бронзу в вольных упражнениях и серебро в упражнении на коне.
    Олег Верняев на ЧМ по спортивной гимнастике
    Украинец Верняев занял второе место на ЧМ по спортивной гимнастике
    01:45 02.11.2015
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    В упражнениях на параллельных брусьях украинец занял второе место с результатом 16.066. Торжествовал в соревнованиях китаец Оу Хай (16.216). Бронзу получили украинец Олег Степко, который выступал за Азербайджан и китаец Дэн Шуди (по 15.966).
    Украинский гимнастОлег Верняев. Архивное фото
    Украинские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на World Challenge Cup
    23:48 19.09.2015
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    Как сообщает НОК Украины, в упражнениях на параллельных брусьях на World Challenge Cup-2015 Олег Верняев занял 1 место, показав результат 16,050.
    Гимнаст Олег Верняев
    Гимнаст Верняев принес Украине четвертое золото на Универсиаде
    13:42 07.07.2015
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    Сегодня ранее он выиграл бронзу в опорном прыжке (15.083) и на кольцах (15.166), а также серебро в вольных упражнениях (14.933). Накануне Верняев выиграл золото в многоборье по спортивной гимнастике (92.075).
    Украинец Олег Верняев на турнике во время мужских соревнований по гимнастике в финале на Европейских Играх в Баку, Азербайджан
    Украинец стал чемпионом Европейских игр в гимнастическом опорном прыжке
    18:05 20.06.2015
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    Согласно информации, первый прыжок Верняева судьи оценили в 15,400 балла, а второй - в 15,133. На втором месте - Касимир Шмидт из Нидерландов, на третьем - Олег Степко из Азербайджана.
    Победа Олега Верняева на соревнованиях в Баку. Видео
    Эффектная победа украинского гимнаста Верняева в Баку 
    05:49 19.06.2015
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    В активе сборной Украины 18 медалей: 3 "золота", 6 "серебряных" медалей и 9 "бронзовых" наград. Ранее "золото" добыли украинские лучники и женский дуэт в байдарке.
    Олег Верняев. Архивное фото
    Украинский гимнаст Верняев стал абсолютным чемпионом Европы в многоборье
    02:19 19.04.2015
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    Трнир во Франции был выигран с общей суммой в 89,582 балла за шесть упражнений. Наиболее удачными для Олега Верняева стали упражнения на брусьях, кольцах и коне.
    Украинский гимнаст Олег Верняев. Видео
    Украинский гимнаст Верняев победил на этапе Кубка мира в Словении 
    06:53 06.04.2015
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    21-летний украинский гимнаст стал победителем этапа Кубка мира в Любляне. Триумф Верняев оформил на гимнастическом коне. Результат Олега - 15,275
    Олег Верняев. Архивное фото
    Украинец победил в упражнении на брусьях на ЧМ по спортивной гимнастике
    10:14 12.10.2014
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    Верняев стал первым с результатом 16,125 балла. Второе место у американца Дэнелла Лейвы (15,933), третье - у японца Рехеи Като (15,666).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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