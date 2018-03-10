Украина выиграла первое "золото" в Рио, состоялся телефонный разговор Порошенко, Олланд и Меркель, в администрации Госпогранслужбы прошли обыски, Госстат сообщил о сокращении населения Украины с начала 2016 года.
В упражнениях на параллельных брусьях украинец занял второе место с результатом 16.066. Торжествовал в соревнованиях китаец Оу Хай (16.216). Бронзу получили украинец Олег Степко, который выступал за Азербайджан и китаец Дэн Шуди (по 15.966).
Сегодня ранее он выиграл бронзу в опорном прыжке (15.083) и на кольцах (15.166), а также серебро в вольных упражнениях (14.933). Накануне Верняев выиграл золото в многоборье по спортивной гимнастике (92.075).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".