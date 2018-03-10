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    Мирослава Бердник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Мирослава Бердник под СБУ
    СБУ отпустила Мирославу Бердник после двухчасового допроса
    15:33 23.08.2016
    286СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    По признанию публициста, она готовилась к худшему - задержанию. Также Бердник сообщила, что это был не последний ее допрос в СБУ. Кроме того, она не исключает, что следователи захотят пообщаться и с ее дочерью.
    Мирослава Бердник
    Мирослава Бердник перед допросом в СБУ: "К самоубийству не склонна..."
    19:59 22.08.2016
    1380СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Перед допросом в СБУ известная украинская журналистка Мирослава Бердник сделала официальное заявление, в котором предупредила: к самоубийству она не склонна, наркотики не употребляет, находится в здравом уме и твердой памяти.
    Мирослава Бердник
    СБУ оставила Мирославу Бердник без средств связи и денег
    16:03 18.08.2016
    299
    Во время обыска у известной украинской журналистки Мирославы Бердник сотрудники СБУ изъяли оргтехнику и денежные средства, которые она собирала на операцию. Теперь у Мирославы нет денег даже на адвоката.
    Мирослава Бердник
    Мирослава Бердник об обыске, допросе в СБУ и "дружеских советах"
    17:28 17.08.2016
    6176СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Обыск еще не закончился, когда в некоторых украинских СМИ уже появились "компрометирующие" Мирославу Бердник снимки: георгиевские ленточки, полученные когда-то официально на День Победы, и личные документы.
    Мирослава Бердник
    Русский язык поймали на горячем: от рыбки Зиночки до Мирославы Бердник
    13:23 17.08.2016
    2953СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    В украинский мир пришло время "шестерок", строящих свою популярность на борьбе с тем, что было привычным для Украины - многоязычностью. И происходящее вокруг Мирославы Бердник — дополнительное тому подтверждение.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Хроника 16 августа: олимпийское "золото" Украины, допрос журналистки Бердник
    09:11 17.08.2016
    617
    Украина выиграла первое "золото" в Рио, состоялся телефонный разговор Порошенко, Олланд и Меркель, в администрации Госпогранслужбы прошли обыски, Госстат сообщил о сокращении населения Украины с начала 2016 года.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    16 августа. Главные события дня
    19:06 16.08.2016
    2110СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Дайджест основных заявлений и событий в Украине и мире, произошедших во вторник, 16 августа 2016 года.
    Мирослава Бердник
    СБУ прокомментировала информацию о задержании публицистки Бердник
    18:31 16.08.2016
    981СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    В СБУ сообщили, что информация, распространенная о якобы задержании Бердник, не соответствует действительности. В рамках уголовного производства проверяется ее причастность к распространению материалов с признаками призывов к насильственной смене власти.
    Мирослава Бердник
    Соцсети об аресте Бердник: "Врагу не сдается наш гордый varjag-2007"
    18:04 16.08.2016
    2045СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Сообщения о задержании Службой безопасности Украины известной украинской журналистки и публициста, дочери основателя Хельсинской группы в Украине Мирославы Бердник, вызвало широкий резонанс не только в украинском сегменте социальных сетей.
    Мирослава Бердник
    Кому мешает Мирослава Бердник?
    17:57 16.08.2016
    4654
    Сообщение о задержании Мирославы Бердник, известной журналистки, историка, публициста, всколыхнуло общество. Одни призывают организовать акции спасения, другие с удовлетворением пишут об аресте "ватной" журналистки.
    Мирослава Бердник
    Мирослава Бердник. Справка
    16:02 16.08.2016
    824Санкции Порошенко против журналистов
    По словам самой Бердник, она пришла в журналистику в 2004 году, а именно во время "Оранжевой революции", когда увидела "тот беспредел, что творился в стране в результате инспирированного извне переворота".
    Мирослава Бердник
    В Киеве арестована журналистка Бердник, критикующая власть
    12:10 16.08.2016
    2789СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Сообщается, что журналистка Мирослава Бердник арестована в Киеве. Об этом информируют коллеги представительницы масс-медиа, однако официального подтверждения пока нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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