По признанию публициста, она готовилась к худшему - задержанию. Также Бердник сообщила, что это был не последний ее допрос в СБУ. Кроме того, она не исключает, что следователи захотят пообщаться и с ее дочерью.
Перед допросом в СБУ известная украинская журналистка Мирослава Бердник сделала официальное заявление, в котором предупредила: к самоубийству она не склонна, наркотики не употребляет, находится в здравом уме и твердой памяти.
Во время обыска у известной украинской журналистки Мирославы Бердник сотрудники СБУ изъяли оргтехнику и денежные средства, которые она собирала на операцию. Теперь у Мирославы нет денег даже на адвоката.
Обыск еще не закончился, когда в некоторых украинских СМИ уже появились "компрометирующие" Мирославу Бердник снимки: георгиевские ленточки, полученные когда-то официально на День Победы, и личные документы.
В украинский мир пришло время "шестерок", строящих свою популярность на борьбе с тем, что было привычным для Украины - многоязычностью. И происходящее вокруг Мирославы Бердник — дополнительное тому подтверждение.
Украина выиграла первое "золото" в Рио, состоялся телефонный разговор Порошенко, Олланд и Меркель, в администрации Госпогранслужбы прошли обыски, Госстат сообщил о сокращении населения Украины с начала 2016 года.
В СБУ сообщили, что информация, распространенная о якобы задержании Бердник, не соответствует действительности. В рамках уголовного производства проверяется ее причастность к распространению материалов с признаками призывов к насильственной смене власти.
Сообщения о задержании Службой безопасности Украины известной украинской журналистки и публициста, дочери основателя Хельсинской группы в Украине Мирославы Бердник, вызвало широкий резонанс не только в украинском сегменте социальных сетей.
Сообщение о задержании Мирославы Бердник, известной журналистки, историка, публициста, всколыхнуло общество. Одни призывают организовать акции спасения, другие с удовлетворением пишут об аресте "ватной" журналистки.
По словам самой Бердник, она пришла в журналистику в 2004 году, а именно во время "Оранжевой революции", когда увидела "тот беспредел, что творился в стране в результате инспирированного извне переворота".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".