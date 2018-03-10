В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
В случае, если виновными в употреблении допинга признают большое количество российских спортсменов, под санкции может попасть вся национальная российская команда. На кону – участие сборной в Играх в Пхенчхане.
МОК намерен найти трехстороннее соглашение с двумя городами – Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой – Олимпиаду-2028.
В финале россиянки, выступавшие в составе Туяны Дашидоржиевой, Ксении Перовой, Инны Степановой, со счетом 1-5 проиграли команде Южной Кореи. Впервые в истории у России медаль в женской стрельбе из лука на Олимпийских играх.
Журналист Александр Краснов, который побывал на открытии Олимпиады в Рио, сообщил, что к олимпийской деревне невозможно подойти из-за многочисленных пунктов пропуска, а Пеле отказался нести факел из-за проблем со здоровьем.
В Рио стартует Олимпиада-2016. Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 5 августа в 19:55 по местному времени (6 августа в 01:55 по Киеву) и продлится около трех часов.
По информации официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в столице летних Игр Пан Ги Мун примет участие во встрече глав государств, "которую будет принимать действующий президент Бразилии".
Старт работы оргкомитета ознаменовался церемонией, которая состоялась во вторник в столице Китая. В ней приняли участие вице-премьер госсовета КНР Лю Яньдун, мэр Пекина Ван Аньшунь и губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.