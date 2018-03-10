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    олимпиада

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Ярослав Павловский
    Олимпиада: имидж государства и политические игры
    16:36 16.02.2018
    476Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Олимпийские кольца
    Приезжайте, но с запретом на гимн? Скандал вокруг Олимпиады-2018 и РФ
    14:17 07.11.2017
    1260
    В случае, если виновными в употреблении допинга признают большое количество российских спортсменов, под санкции может попасть вся национальная российская команда. На кону – участие сборной в Играх в Пхенчхане.
    Юная болельщица в Олимпийском парке в Рио-де-Жанейро
    МОК намерен в сентябре определить хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
    05:58 12.07.2017
    44
    МОК намерен найти трехстороннее соглашение с двумя городами – Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой – Олимпиаду-2028.
    Чаша Олимпийского огня на церемонии закрытия XXXI летних Олимпийских игр
    Огонь Олимпийских игр 2016 года потушен в Рио-де-Жанейро
    04:45 22.08.2016
    360Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Огонь летних Олимпийских игр 2016 года был потушен на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Состязания спортсменов со всего мира прошли в Бразилии с 5 по 21 августа.
    Сборная Украины по художественной гимнастике
    Украинские гимнастки вышли в финал Олимпиады-2016
    22:31 20.08.2016
    714Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как сообщается, украинские гимнастки показали результат 33,816. Они проходят в финал командного многоборья Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Финал состоится 21 августа.
    Украинские каноисты Тарас Мищук и Дмитрий Янчук
    Украинские каноисты завоевали "бронзу" на Олимпиаде в Рио
    15:53 20.08.2016
    179Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно информации Национального олимпийского комитета Украины, результат украинских спортсменов Дмитрия Янчука и Тараса Мищука на Олимпиаде-2016 - 3:45.949.
    Спортсменки сборной России Инна Степанова (слева) и Ксения Перова в командном первенстве среди женщин по стрельбе из лука
    Россиянки выиграли "серебро" ОИ в командных соревнованиях по стрельбе из лука
    01:17 08.08.2016
    154Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале россиянки, выступавшие в составе Туяны Дашидоржиевой, Ксении Перовой, Инны Степановой, со счетом 1-5 проиграли команде Южной Кореи. Впервые в истории у России медаль в женской стрельбе из лука на Олимпийских играх.
    Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро
    Как и чем живет Олимпиада. Спецкор развеивает мифы о Бразилии
    07:22 07.08.2016
    1299Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Журналист Александр Краснов, который побывал на открытии Олимпиады в Рио, сообщил, что к олимпийской деревне невозможно подойти из-за многочисленных пунктов пропуска, а Пеле отказался нести факел из-за проблем со здоровьем.
    Бывшая бразильская волейболистка Мария Исабель Баррозо Сальгадо вместе с мэром Рио-де-Жанейро и архиепископом города, подняла Олимпийский огонь к статуе Христа Спасителя.
    Фотоитоги 5 августа: Олимпиада в Рио, Порошенко в Индонезии, а шахтеры бастуют 
    18:37 05.08.2016
    383Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Рио стартует Олимпиада-2016. Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 5 августа в 19:55 по местному времени (6 августа в 01:55 по Киеву) и продлится около трех часов.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Великолепная пятерка: новые виды спорта в программе Олимпиады-2020
    14:10 04.08.2016
    605Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Члены МОК на 129-й сессии высказались за включение пяти новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг, никто не голосовал против.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Генсек ООН будет участвовать в эстафете олимпийского огня и открытии Игр
    00:57 03.08.2016
    18Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в столице летних Игр Пан Ги Мун примет участие во встрече глав государств, "которую будет принимать действующий президент Бразилии".
    Легкая атлетика. Архивнео фото
    До 67 российских легкоатлетов подадут индивидуальные заявки на ОИ-2016
    05:57 26.06.2016
    142Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, до 67 легкоатлетов подадут индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде и параллельно подадут в CAS, чтобы подтвердить свою "чистоту".
    Александр Усик
    Усик не будет выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    18:10 02.04.2016
    851
    Александр Усик заявил в беседе с журналистами на открытой тренировке сборной Украины по боксу, что разрешать профессионалам боксировать на Олимпиаде – это полная чепуха.
    Олимпийские кольца
    Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине начал свою работу
    22:14 15.12.2015
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    Старт работы оргкомитета ознаменовался церемонией, которая состоялась во вторник в столице Китая. В ней приняли участие вице-премьер госсовета КНР Лю Яньдун, мэр Пекина Ван Аньшунь и губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй.
    Американец Майкл Фелпс. Архивное фото
    Пловец Майкл Фелпс заявил, что Олимпиада-2016 станет для него последней
    18:32 08.12.2015
    1090
    "Следующая Олимпиада (в Рио-де-Жанейро в 2016 году) точно станет для меня последней, это 100%", - заявил американский пловец 18-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Ярослав Павловский
    Олимпиада: имидж государства и политические игры
    16:36 16.02.2018
    476
    В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
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