Прокурор области Олег Жученко заявил, что небрежное отношение к своим обязанностям руководством СИЗО "выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте".
Сходятся заключенные и охранники в одном – вина в случившемся лежит на администрации СИЗО. Только первые говорят об этом вслух и на камеры, а вторые шепотом, вытирая слезы при воспоминании о погибшей коллеге.
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, во время проверки состояния соблюдения прав людей, которые содержатся в следственном изоляторе, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с арестантами.
Журналистов пустили на территорию Одесского СИЗО, где произошло резонансное убийство с последующим расчленением женщины-инспектора. По данным СМИ, состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, "не поддается никакой критике".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Журналистов пустили на территорию Одесского СИЗО, где произошло резонансное убийство с последующим расчленением женщины-инспектора. По данным СМИ, состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, "не поддается никакой критике".