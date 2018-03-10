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    Одесское СИЗО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Заключенные одесского СИЗО окунулись в крещенскую купель
    В Одесском СИЗО на Крещение не только купались, но и освящали камеры 
    15:11 19.01.2018
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    Несмотря на проливной дождь и сильный ветер, заключенные смогли окунуться в крещенской купели, после чего некоторые корпуса и камеры СИЗО были окроплены освященной водой.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Зверское убийство в Одесском СИЗО. Экс-руководителю объявили о подозрении
    07:52 01.11.2017
    592Днепр, Львов: взрывные события
    Прокурор области Олег Жученко заявил, что небрежное отношение к своим обязанностям руководством СИЗО "выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте".
    Одесское СИЗО
    Из Одессы. Добро пожаловать в кошмар, который творится в СИЗО
    11:11 03.09.2017
    1352Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Не будет никаких реформ и положительных изменений, пока на местах перевоспитанием осужденных занимаются люди, которые сами так или иначе закон нарушают, уверена психолог Татьяна Петрова.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по кровавым местам: ужас и будни одесского СИЗО
    14:43 23.08.2017
    1099Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Сходятся заключенные и охранники в одном – вина в случившемся лежит на администрации СИЗО. Только первые говорят об этом вслух и на камеры, а вторые шепотом, вытирая слезы при воспоминании о погибшей коллеге.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Жизнь, которую вы не видите. Беспредел в колониях и СИЗО крепчает
    13:55 23.08.2017
    927Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Стали известны подробности трагедии в Одесском СИЗО, где подследственный изнасиловал, убил и расчленил сотрудницу. Гибели Алены Порошенко можно было избежать.
    Минюст Украины
    В Минюсте прокомментировали "шокирующее видео" с избиением в Одесском СИЗО
    01:22 23.08.2017
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    По словам заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, в ведомстве ранее не видели опубликованного накануне видео. Он утверждает, что руководство СИЗО предоставило неправдивые сведения.
    Одесское СИЗО
    Прокуратура расследует факт обнаружения в одесском СИЗО портрета Дзержинского
    18:38 22.08.2017
    621Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
    Одесское СИЗО
    Прокуратура: в Одесском СИЗО пытали заключенных
    18:21 22.08.2017
    1631Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, во время проверки состояния соблюдения прав людей, которые содержатся в следственном изоляторе, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с арестантами.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по Одесскому СИЗО. По следам убийцы-расчленителя 
    16:12 22.08.2017
    2087Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Журналистов пустили на территорию Одесского СИЗО, где произошло резонансное убийство с последующим расчленением женщины-инспектора. По данным СМИ, состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, "не поддается никакой критике".
    Одесский следственный изолятор. Архивное фото
    После зверского убийства в одесском СИЗО начали избивать заключенных
    00:58 20.08.2017
    1306Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам священника УПЦ КП, капеллана СИЗО Дмитрия Краснобаева, спецназ бьет заключенных, "заходят в камеры здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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