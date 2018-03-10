По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
В Запорожье в четверг утром начался демонтаж шестиметрового памятника советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому. Памятник демонтируют коммунальщики по решению сессии Запорожского горсовета.
В понедельник 20 июля в прифронтовом Дзержинске Донецкой области демонтированы памятники Владимиру Ленину и Феликсу Дзержинскому. По словам местных жителей, вождя мирового пролетариата и главного чекиста убрали "без шума и пыли", на рассвете.
В Кривом Роге Днепропетровской области активисты в ночь с 7 на 8 февраля снесли памятники коммунистическим деятелям. Никто во время демонтажа памятников задержан не был. Подробнее об инциденте смотрите в фоторепортаже.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".