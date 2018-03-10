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    Феликс Дзержинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Одесское СИЗО
    Прокуратура расследует факт обнаружения в одесском СИЗО портрета Дзержинского
    18:38 22.08.2017
    621Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
    В Запорожье демонтируют памятник Дзержинскому
    В Запорожье демонтируют памятник Дзержинскому 
    10:03 10.03.2016
    355Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Запорожье в четверг утром начался демонтаж шестиметрового памятника советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому. Памятник демонтируют коммунальщики по решению сессии Запорожского горсовета.
    Памятник Ленину в Дзержинске. Архивное фото.
    Без шума и пыли. В Дзержинске на рассвете снесли памятники Ленину и Феликсу
    14:05 20.07.2015
    1666На металлолом. Украина против советских памятников.
    В понедельник 20 июля в прифронтовом Дзержинске Донецкой области демонтированы памятники Владимиру Ленину и Феликсу Дзержинскому. По словам местных жителей, вождя мирового пролетариата и главного чекиста убрали "без шума и пыли", на рассвете.
    Бюст Сергею Кирову, разбитый в Харькове
    В Харькове повалены бюсты Кирова и Дзержинского - МВД
    15:08 18.05.2015
    423На металлолом. Украина против советских памятников.
    Неизвестные повредили три памятника советским деятелям, которые были установлены в Харькове. С постаментов сброшены бюсты Ивану Котлову, Сергею Кирову и Феликсу Дзержинскому.
    Постамент от снесенного памятника в Кривом Роге
    В Кривом Роге снесли памятники советским деятелям 
    12:13 09.02.2015
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    В Кривом Роге Днепропетровской области активисты в ночь с 7 на 8 февраля снесли памятники коммунистическим деятелям. Никто во время демонтажа памятников задержан не был. Подробнее об инциденте смотрите в фоторепортаже.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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