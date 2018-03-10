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    Прокуратура Одесской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Одесское СИЗО
    Прокуратура расследует факт обнаружения в одесском СИЗО портрета Дзержинского
    18:38 22.08.2017
    621Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
    Драка под прокуратурой Одесской области
    В Одессе возле прокуратуры подрались из-за больницы скорой помощи 
    16:53 04.08.2017
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    В Одессе под стенами областной прокуратуры около тысячи одесситов, требовали от правоохранителей расследовать факт незаконной передачи больницы скорой помощи в частные руки.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    В Одессе прокуратура согласилась на эксгумацию тел погибших в Доме профсоюзов
    20:53 01.06.2017
    236Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    По информации пресс-службы областной прокуратуры, эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Фигурант дела о похищении Гончаренко – бывший военный
    06:33 24.02.2017
    1436Нардеп Гончаренко: "похищение"
    По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, один из фигурантов дела - бывший военнослужащий. У него кроме украинского паспорта обнаружен новый российский.
    Палатка и горящие шины под стенами облпрокуратуры в Одессе
    Палатка и горящие шины под стенами облпрокуратуры в Одессе 
    19:34 01.04.2016
    293Праздничное заявление Луценко
    В Одессе под зданием областной прокуратуры на Пушкинской активисты, протестующие против назначения Николая Стоянова на должность прокурора области, жгли шины и чучело, олицетворяющее украинского коррупционера.
    Саакашвили и одесские прокуроры. Видео
    Саакашвили жестко раскритиковал работу прокуратуры Одесской области 
    01:42 17.06.2015
    7315Саакашвили в Одессе
    Во время своего эмоционального выступления новоназначенный губернатор, в частности, раскритиковал действия заместителя прокурора Одесской области Татьяны Горностаевой.
    Виктор Шокин и Роман Говда
    Прокурором Одесской области стал 34-летний работник аппарата ГПУ
    17:02 10.04.2015
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    Генпрокурор Виктор Шокин представил нового прокурора Одесской области: им стал Роман Говда, который раньше работал в Управлении надзора по уголовному производству ГПУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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