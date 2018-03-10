По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, "систему нужно полностью перезагрузить", портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского подпадает под признаки преступления с уголовной ответственностью - от 5 до 10 лет лишения свободы.
В Одессе под зданием областной прокуратуры на Пушкинской активисты, протестующие против назначения Николая Стоянова на должность прокурора области, жгли шины и чучело, олицетворяющее украинского коррупционера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".