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    эксгумация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Эксгумацию останков Сальвадора Дали провели в Фигерасе
    10:32 24.07.2017
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    Как рассказала журналистам мэр города Фигерас Марта Фелип, тело оказалось в хорошем состоянии. Градоначальница призналась, что впечатлена происходящим.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    В Одессе прокуратура согласилась на эксгумацию тел погибших в Доме профсоюзов
    20:53 01.06.2017
    236Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    По информации пресс-службы областной прокуратуры, эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.
    Флаг Чехии
    Чехия разрешила передачу Украине останков Александра Олеся
    16:25 14.01.2017
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    Как сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter, перевозка эксгумированных останков Александра Олеся в Украину произойдет в ближайшее время.
    Массовое захоронение бойцов ВСУ обнаружено под Дебальцево
    Массовое захоронение бойцов ВСУ под Дебальцево (18+) 
    05:08 04.04.2016
    5279Донбасс: мир или война.
    Захоронение бойцов ВСУ найдено в районе Дебальцево, в нем находится более десятка тел, сообщил журналистам в воскресенье представитель Минобороны ДНР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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