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    Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и поздравил с праздником Богоявления

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    Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенскую купель.
    Митрополит Онуфрий освящал воды Днепра у Свято-Покровского собора в Киеве
    Facebook Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Предстоятель Украинской православной Церкви митрополит Онуфрий в день Крещения Господня освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.
    УНИАН
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    Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с митрополитом молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископы, духовенство Киева и тысячи киевлян и гостей города.

    "Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Пусть благодать, которую Господь принес нам на Землю, которую Он подарил нам, сходя в воды реки Иордан, всегда будет с нами. Пусть она покрывает нас на всех путях нашей земной жизни, укрепляет нас в нашем земном крестоношении, помогает нам достичь вышнего Иерусалима царства небесного. Пусть Господь всех нас хранит", — обратился к присутствующим митрополит Онуфрий.

    На Днепре для совершения чина Великого освящения вод была подготовлена прорубь.

    "Сегодня совершается великое освящение воды и это посылает божью благодать на все воды. Это великий день, когда божья благодать сходит на землю. Святая вода должна быть в каждом доме. Ее надо пить утром, когда человек встанет, приведет себя в порядок, помолиться богу. Это укрепляет духовные и телесные силы, для того, чтобы жить, как надо жить на земле", — сказал Блаженнейший Онуфрий.

    Митрополит Онуфрий поздравлял киевлян и гостей города с праздником Богоявления и окропил святой водой. После чего все желающие окунулись в крещенскую купель. 

    В этот же день, утром, предстоятель УПЦ возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления.

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