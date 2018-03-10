наверх
10.03.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Архиепископ Евстратий (Зоря)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Во время молебна на Софийской площади
    Обнародовано еще одно письмо Филарета об автокефалии УПЦ КП
    01:20 12.12.2017
    593Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря опубликовал письмо патриарха Филарета (Денисенко) к главе РПЦЗ Илариону, которое, как утверждает Зоря, было отправлено в тот же день, что к епископату РПЦ.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета
    Околоцерковные маневры
    12:14 02.12.2017
    1205Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Письмо Филарета вызвало возбуждение не только в церковных, но и в политических кругах. Сторонники православия увидели в этом шаге капитуляцию.
    Крестный ход в Киеве
    Мероприятия Киевского и Московского патриархатов не пересекаются - архиепископ Евстратий
    13:49 27.07.2016
    1165Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на 106 FM заявил, что оснований для конфликтов между участниками праздничных мероприятий одной и другой церкви нет, а журналист Вячеслав Пиховшек уверен, что провокации возможны.
    Крестный ход под Киевом
    Веряне двух патриархатов не встретятся в Киеве во время хода - УПЦ КП
    10:02 27.07.2016
    358Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Спикер УПЦ КП Архиепископ Евстратий (Зоря) гарантирует, что никаких конфликтов в ходе празднования годовщины Крещения Киевской Руси Украины не возникнет между сторонниками Киевского и Московского патриархатов, в том числе, во время Крестного хода.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги