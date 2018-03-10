Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря опубликовал письмо патриарха Филарета (Денисенко) к главе РПЦЗ Илариону, которое, как утверждает Зоря, было отправлено в тот же день, что к епископату РПЦ.
Глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на 106 FM заявил, что оснований для конфликтов между участниками праздничных мероприятий одной и другой церкви нет, а журналист Вячеслав Пиховшек уверен, что провокации возможны.
Спикер УПЦ КП Архиепископ Евстратий (Зоря) гарантирует, что никаких конфликтов в ходе празднования годовщины Крещения Киевской Руси Украины не возникнет между сторонниками Киевского и Московского патриархатов, в том числе, во время Крестного хода.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".