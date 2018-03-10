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    Обмен пленными

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных
    Митрополит Онуфрий об обмене пленными: "Мы должны друг друга прощать"
    17:52 04.01.2018
    484Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Митрополит Онуфрий сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина, что переговоры об обмене длились примерно около года и шли сложно.
    Екатерина Одарченко
    2017-й закончился неопределенностью в отношениях с Западом — Одарченко
    15:14 04.01.2018
    482Украина 2018: новые испытания
    Минские договоренности на самом деле не переходят в активную фазу поддержки со стороны США, а Трамп едет в Польшу, а не в Украину, подчеркнула политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    Обмен пленными – луч света в конце тоннеля
    16:38 29.12.2017
    309Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Несмотря на положительные прогнозы украинских и зарубежных политиков, дипломатов и аналитиков, потенциал вооруженного конфликта в Донбассе не исчерпан, противостояние может затянуться на многие годы.
    Андрей Золотарев
    Обмен пленными. "Ястребы" помешают выполнению Минска-2 - Золотарев
    15:02 27.12.2017
    1256Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, вслед за обменом пленными украинской власти так или иначе придется приступить к выполнению политической части Минских соглашений.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: обмен пленными - это временное лекарство
    13:53 27.12.2017
    708Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    После обмена пленными украинское руководство проснется в новой реальности, в которой дальше должна произойти реализация политической части минских соглашений, считает политолог Руслан Бортник.
    Украинские военные, освобожденные из плена
    Когда закончатся мытарства пленных? Опрос экспертов
    17:53 17.11.2017
    503Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Можно ли говорить, что процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки, какие условия выдвинут Украине и когда заложники вернуться домой, проанализировали в эфире "ГС" Юрий Тандит и Олег Котенко.
    Олег Саакян
    Обмен пленными и постоянная смена курса
    16:33 17.11.2017
    733Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что возвращение территорий Донбасса в полном объеме — вопрос выживания для Украины.
    Обмен пленными между ЛНР и Киевом
    Гуманитарная подгруппа в Минске обсудит обмен пленными
    16:46 03.06.2017
    250Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики, в ближайшее время стороны конфликта смогут приступить к обсуждению списков пленных.
    Обмен пленными между силовиками и ополченцами
    ЛНР и ДНР готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "всех на всех"
    15:51 17.09.2016
    567Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, руководство ДНР против малых обменов, они настаивают на полном выполнении 5-го, 6-го пунктов Минских соглашений.
    Пленный украинский солдат в камере в Старобешево
    Обмен пленными в Донбассе должен завершиться 4-5 марта - СБУ
    07:08 22.02.2015
    321Украина: между миром и войной
    Согласно сообщению председателя центра содействия освобождению пленных и заложников при СБУ Юрия Тандита, Украина должна забрать пленных до 4-5 марта.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Автобус с пленными силовиками прибыл в Луганск
    14:43 21.02.2015
    597Украина: между миром и войной
    Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, автобус с пленными силовиками приехал в Луганск, где должен состояться обмен. Автобус прибыл в сопровождении журналистов.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Обмен уже давно готов, нужно желание сторон – Рубан
    14:38 20.12.2014
    552Восток Украины: обмен пленными
    Если нет обмена пленными, значит, обе стороны используют их как инструмент для решения каких-то политических проблем.
    Пленные украинские военные. Архивное фото
    Из плена освобождены почти полторы тысячи украинских силовиков
    20:21 12.10.2014
    372Восток Украины: обмен пленными
    По словам президента Петра Порошенко, власти Украины борются за возвращение всех без исключения задержанных.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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