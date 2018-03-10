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Тег
Обмен пленными
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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Митрополит Онуфрий об обмене пленными: "Мы должны друг друга прощать"
17:52 04.01.2018
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Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
Митрополит Онуфрий сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина, что переговоры об обмене длились примерно около года и шли сложно.
2017-й закончился неопределенностью в отношениях с Западом — Одарченко
15:14 04.01.2018
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Украина 2018: новые испытания
Минские договоренности на самом деле не переходят в активную фазу поддержки со стороны США, а Трамп едет в Польшу, а не в Украину, подчеркнула политтехнолог Екатерина Одарченко.
Обмен пленными – луч света в конце тоннеля
16:38 29.12.2017
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Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
Несмотря на положительные прогнозы украинских и зарубежных политиков, дипломатов и аналитиков, потенциал вооруженного конфликта в Донбассе не исчерпан, противостояние может затянуться на многие годы.
Обмен пленными. "Ястребы" помешают выполнению Минска-2 - Золотарев
15:02 27.12.2017
1256
Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, вслед за обменом пленными украинской власти так или иначе придется приступить к выполнению политической части Минских соглашений.
Бортник: обмен пленными - это временное лекарство
13:53 27.12.2017
708
Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
После обмена пленными украинское руководство проснется в новой реальности, в которой дальше должна произойти реализация политической части минских соглашений, считает политолог Руслан Бортник.
Когда закончатся мытарства пленных? Опрос экспертов
17:53 17.11.2017
503
Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
Можно ли говорить, что процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки, какие условия выдвинут Украине и когда заложники вернуться домой, проанализировали в эфире "ГС" Юрий Тандит и Олег Котенко.
Обмен пленными и постоянная смена курса
16:33 17.11.2017
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Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что возвращение территорий Донбасса в полном объеме — вопрос выживания для Украины.
Гуманитарная подгруппа в Минске обсудит обмен пленными
16:46 03.06.2017
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Создание "Малороссии". Конец войне?.
Как заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики, в ближайшее время стороны конфликта смогут приступить к обсуждению списков пленных.
ЛНР и ДНР готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "всех на всех"
15:51 17.09.2016
567
Донбасс: разведение сил под обстрелами.
Как заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, руководство ДНР против малых обменов, они настаивают на полном выполнении 5-го, 6-го пунктов Минских соглашений.
Обмен пленными в Донбассе должен завершиться 4-5 марта - СБУ
07:08 22.02.2015
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Украина: между миром и войной
Согласно сообщению председателя центра содействия освобождению пленных и заложников при СБУ Юрия Тандита, Украина должна забрать пленных до 4-5 марта.
Автобус с пленными силовиками прибыл в Луганск
14:43 21.02.2015
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Украина: между миром и войной
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, автобус с пленными силовиками приехал в Луганск, где должен состояться обмен. Автобус прибыл в сопровождении журналистов.
Обмен уже давно готов, нужно желание сторон – Рубан
14:38 20.12.2014
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Восток Украины: обмен пленными
Если нет обмена пленными, значит, обе стороны используют их как инструмент для решения каких-то политических проблем.
Из плена освобождены почти полторы тысячи украинских силовиков
20:21 12.10.2014
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Восток Украины: обмен пленными
По словам президента Петра Порошенко, власти Украины борются за возвращение всех без исключения задержанных.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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