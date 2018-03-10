Ирина Геращенко заявила, что Украину подталкивают к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. Почему власть сама не предлагает новых инструментов для решения конфликта, в эфире ГС проанализировал политолог Олег Саакян.
Политолог Олег Саакян сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что в парламенте достаточно голосов для создания временной следственной комиссии по рассмотрению деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".