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    Саакян Олег

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Закон о рынке земли отложат до выборов – Саакян
    15:35 25.12.2017
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    Политики будут пиариться на земельном вопросе до тех пор, пока есть украинцы, у которых есть прямой интерес к работе на земле, подчеркнул политолог.
    Олег Саакян
    В вопросе НАБУ важно, кому доверяют украинцы - политолог
    16:26 09.12.2017
    474Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Резкие заявления западных партнеров Украины тянут на вмешательство во внутреннюю политику государства, считает политолог Олег Саакян.
    Олег Саакян
    Обмен пленными и постоянная смена курса
    16:33 17.11.2017
    733Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что возвращение территорий Донбасса в полном объеме — вопрос выживания для Украины.
    Олег Саакян
    Лишив Довгого неприкосновенности, Порошенко выстрелил себе в ногу - эксперт
    01:15 15.07.2017
    1992Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Олесь Довгий - человек, который сделал свою политическую карьеру на том, что умел "решать дела" и поэтому был всем нужен. Об этом в эфире "ГС" напомнил политолог Олег Саакян.
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Украина без НАТО, в принципе, выгодна всем - политолог
    18:46 10.07.2017
    510Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Политолог Олег Саакян отметил в эфире "ГС", что есть целый ряд политических и экономических вопросов, которые процесс вступления Украины в НАТО растягивают во времени и просто делают невозможным.
    Олег Саакян
    Эксперт: в политической элите Украины - кризис ответственности
    00:23 27.02.2017
    568Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Ирина Геращенко заявила, что Украину подталкивают к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. Почему власть сама не предлагает новых инструментов для решения конфликта, в эфире ГС проанализировал политолог Олег Саакян.
    Олег Саакян
    Резолюция ПАСЕ по Донбассу: почему Украина не сдержала удар?
    14:41 26.01.2017
    7116Резолюция ПАСЕ по Украине
    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что резолюцию ПАСЕ по Донбассу возьмут на вооружение политические силы в Украине, чтобы мобилизовать собственный электорат.
    Олег Саакян
    Блокада Донбасса подрывает доверие диалога по пленным - Саакян
    13:40 27.12.2016
    332Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Политолог Олег Саакян и волонтер Мирослав Гай в эфире "ГС" прокомментировали планируемую активистами блокаду нелегальных торговых путей на Донбассе и ситуацию с контрабандой в целом.
    Олег Саакян
    Торговая блокада ЛДНР невыгодна Украине — Саакян
    17:51 17.12.2016
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    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что на данный момент в зоне АТО уже действует блокада, однако некоторые бизнесмены нашли способ продолжить торговлю.
    Олег Саакян
    Контрабанда в зоне АТО не контролируется и "крышуется" - Саакян
    02:28 17.12.2016
    503Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что эшелоны с контрабандой в зону антитеррористической операции в Донбассе идут каждую ночь.
    Олег Саакян
    Революция Достоинства была воспринята как элитарное изменение - Саакян
    22:28 01.12.2016
    236Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что за три года ничего не изменилось, Революция Достоинства в Украине продолжается.
    Олег Саакян
    Саакян: заявление Авакова о деокупации - отвлечение внимания от других тем
    06:37 26.11.2016
    1791Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что заявление министра внутренних дел Арсена Авакова сильно бьет по государственным институтам.
    Олег Саакян
    Эксперт: проверка е-деклараций в "ручном режиме" станет инструментом влияния
    02:57 06.11.2016
    148Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Политолог Олег Саакян в эфире ГС спрогнозировал, чем угрожает затягивание процесса проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции электронных деклараций политиков и чиновников.
    Олег Саакян
    Депутаты найдут голоса на создание ВСК по Гонтаревой - Саакян
    03:56 20.10.2016
    238Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Политолог Олег Саакян сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что в парламенте достаточно голосов для создания временной следственной комиссии по рассмотрению деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ.
    Александр Онищенко
    Дело Онищенко. Украину ждет война всех против всех - политолог
    11:35 06.07.2016
    5954Онищенко: новая партия компромата
    По мнению политолога Олега Саакяна, в деле беглого депутата Александра Онищенко несомненно имели место предварительные договоренности с представителями власти.
    Российский флаг. Архивное фото
    Саакян: санкции против РФ носят имиджевый характер
    15:22 02.07.2016
    857США - Россия: санкции преткновения
    По мнению политолога Олега Саакяна, существующие взаимные санкции между Украиной и Россией не лежат в сфере крупного бизнеса, поэтому носят, скорее, имиджевый характер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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