КСУ отложит закон о Донбассе в "долгий ящик" — Саакян

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ряд парламентариев обжаловали в Конституционном суде закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса.

Как известно, Верховная Рада приняла этот закон 18 января 2018 года.

Рассмотрит ли КСУ закон и что он меняет на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Олег Саакян.

Враховуючи розмови про те, що нібито КСУ на сьогодні є достатньо залежним органом від влади, чи варто очікувати, що взагалі КСУ візьметься за розгляд цієї справи?

— Потрібно зазначити, що КСУ дуже довго не працював і лише нещодавно розпочав свою роботу у відновленому складі, відповідно там подань дуже багато. І суто технічний є момент, що КСУ може відкласти цей закон у шухляду, розглядаючи інші. І швидше за все, так і відбудеться. Тому що саме собою питання дуже політизоване і дуже тяжке для прийняття рішення із політичної точки зору. Зрозуміло, що є політичні сили, які виступають за те, щоб скасувати цей закон, тим паче що прийняття відбувалися з певними порушеннями, ми пам'ятаємо, голосування по кілька разів, як і в цілому дуже багато інших законопроектів у нас. Тому само собою поки що говорити про те, що КСУ візьметься за цей закон, я думаю, завчасно.

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Наскільки дійсно цей закон змінює ситуацію на Донбасі і чи дійсно він закладає засади для повернення на сьогодні непідконтрольних нам територій під контроль ЗСУ?

— Направду цей закон не містить у собі жодним чином деокупації. Якщо коротко, то це закон про військово-адміністративну оптимізацію управління на сході України на прифронтових територіях і на територіях, які у майбутньому можуть бути звільнені, сіра зона, тощо. А в принципі він особливо нічого не змінює, він тільки розставляє акценти, назви та інструменти, які на жаль в Україні не застосовувалися чотири роки як. Тобто, це таке з запізненням виправлення помилок, які були, для того, щоб унормувати нормативно-правову базу, привести її трішки до ладу. В ньому є дуже багато позитивних моментів: і визнання Росії агресором, і оптимізація військового управління, прийняття рішень, відповідальність, оскільки у нас дуже багато силових відомств працюють на сході України, лише на лінії зіткнення чотири чи п'ять силових відомств, тобто, потрібно було, щоб була певна відповідальність і координація між ними. СБУ відповідно це не могло робити в достатньому обсязі і вигляді.

Але поруч з цим закон містить і багато ризиків. Наприклад, ризики для прав людини, з іншого боку він частково підмінює собою закон про національну оборону. Тобто, в принципі, об'єктивно цей закон краще, ніж його відсутність. Але те, який він є, породжує декілька правових колізій і низку правових ризиків.

Напомним, эксперт центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко отметил, что закон о Донбассе дает возможность президенту использовать ВСУ даже на Майдане.

А политолог Петр Олещук высказал мнение, что закон о Донбассе может быть отменен из-за процедурных нарушений.