Гройсман уже выдвигает ультиматумы АП - Саакян

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своем участии в парламентских выборах, которые должны состояться осенью 2019 года. В частности в Twitter премьера говорится: "Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину".

"Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем мы за эти полтора года принять много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон о жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", — также сказал Владимир Гройсман.

Перспективы Гройсмана на будущих выборах в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Олег Саакян.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Вочевидь рішення прем’єр-міністра брати участь у парламентських виборах було очікуваним, але чому ця заява прозвучала лише зараз?

— Ні для кого не секрет, що останні тижні, навіть і місяці іде певна конфронтація і певний німий діалог між президентом і паном Гройсманом, і БПП, і “Народним фронтом”. Цей обмін люб’язностями ми бачили неодноразово стосовно перевірок диплома пана Гройсмана, паралельно з цим від’їздом очільника фінансового комітету і неможливості звіту Кабміну. Я думаю, що це черговий меседж від пана Гройсмана пану президенту, тим паче, що йде акцентування на двох моментах. По-перше, на тому, що Гройсман прийме участь у виборах, і вони, на його думку, мають бути черговими. І другий аспект – це що він буде приймати участь з відданими людьми чи відданою командою, саме акцент на відданості, бо багато в чому цей конфлікт пов'язаний саме з темою відданості і невпевненістю пана Порошенка у безумовній відданості, лояльності пана Гройсмана "генеральній лінії партії".

Якщо Гройсман каже, що він йде на парламентські вибори, то він фактично каже, що на президентські він не піде?

— Меседж, дійсно, що на президентські, скоріше за все, він не піде, але на президентські є амбіції у інших політиків, зокрема,є група "Удар" в лавах БПП, і таким чином пан Гройсман натякає, що він може підтримати якогось іншого кандидата, можливо, з провладного боку, можливо, не з провладного сьогоднішнього, тим не менше, він говорить взагалі власну суб’єктність, і багато в чому від того, як діалог зайде стосовно парламентських виборів, буде залежати і його включеність в президентські вибори. У будь-якому разі це меседж тиску на пана президента з тим, щоб він визначався зі своєю позицію стосовно виборів, бо нещодавно комунікація одночасно з різних джерел стосовно визначеності пана президента з проведенням позачергових виборів вона так само зламала певну кількість сценаріїв, які до цього прогнозувались, зокрема, і у пана Гройсмана.

Гройсман готовий йти на вибори, і ми розуміємо, що він буде формувати відповідну партію. Чи не вийде, як колись вийшло з Яценюком, коли він очолював український парламент, після того створив партію і програв ці вибори? Навіщо грати в самостійну гру? Який резон?

— Це відповідь, це вимушена гра, оскільки пан президент почав розігрувати карту зняття пана Гройсмана з посади і фактично торпедування його політичних амбіцій. Гройсман має невеликий вік як для політика, має достатньо стрімку кар’єру і обіймає другу за знаковістю посаду в країні. Відповідно, так чи інакше, президентські амбіції в нього присутні і це абсолютно органічно і правильно. Порошенко просто боїться того, що Гройсман може скористатись ними раніше, і це піде не по плану Банкової. Відповідно, це торпедування мало на меті притиснути Гройсмана і задати свою гру, на яку прийдеться реагувати. Гройсман, очевидно, маючи добрі стосунки з "Народним фронтом", закріпившись на цьому фланзі, зараз капіталізує себе пан Аваков, зокрема, і низкою заяв, даних інтерв’ю і поїздкою до США, намагаючись закріпити за собою серйозні політичні позиції, скоріше за все, у вигляді гаранта для проведення виборів і передачі влади від сьогоднішньої влади до обраної саме в такому статусі, і це, само собою, посилює будь-якого іншого гравця, який буде виступати не в команді Порошенко, оскільки очевидно вже стає, що Аваков дрейфує звідтіля, до того ж, група “Удар”. У Гройсмана складається доволі хороша ситуація, в якій, навпаки, він може задавати гру і вже ставити ультиматуми Адміністрації президента. Ця заява – це певним чином ультиматум.

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Чи вигідно президентові знімати Гройсмана, чи, може, вигідно зараз наполягати на дострокових виборах в парламент?

— Для президента дострокові вибори вигідніші, перш за все, тому що інші гравці в такому випадку будуть вимушені домовлятись з ними, оскільки на момент парламентських виборів адміністративний ресурс буде в його руках, по-перше. По-друге, перебрендування “Народного фронту” і різних уламків, які будуть заходити, виходити, об’єднуватись, ще не відбулось, тобто в таких умовах ядро з БПП, яке підпорядковане Адміністрації президента, виступає найбільш готовим суб’єктом до виборчого періоду всього провладного блоку. Тому для президента це більше схема, до того ж, це цілком відповідає обкатаним українським технологіям, оскільки звична традиція для України: спочатку проходять парламентські вибори, потім вже президентські. Сьогоднішня ситуація ламає ці схеми, і президент дуже не впевнений в тому, що якщо провести спочатку президентські вибори, а потім йти на парламентські, чи не зрадять його соратники по табору, якщо побачать, що в останній момент президент все ж таки не добирає голосів, і це цілком виправдане побоювання.

Здається, Гройсман визначився з тим, що буде йти окремо, можливо, навіть створить свою партію на майбутніх парламентських виборах?

— Поки що перш за все, не визначились із системою. Банкова дуже хотіла зберегти мажоритарну, і тому, скоріше за все, це все довго буде лежати в комітеті і зрештою буде прийнято тоді, коли вже це не вплине на виборчий процес, тобто коли гонка буде в розпалі. По-друге, прийняття змін стосовно посилення виборців за підкупи, махінації тощо – це посилення позиції Авакова, МВС. Саме вони виступають разом з громадським сектором цих змін, і таким чином Аваков намагається посилити власні можливості для забезпечення стабільності виборів. Я думаю, що це саме його актив, який він зараз і поїхав комунікувати на Захід і буде ним всередині України в передвиборчий період. По-третє, Гройсман, скоріше за все, не буде створювати суто власну партію. Скоріш за все, це буде союз Гройсмана, Яценюка, Авакова. Подивимось, яка там буде конфігурація. Тим не менше, сьогоднішніх топів “Народного фронту”, скоріш за все, буде багато.