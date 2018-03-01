Мельник: Гройсман попадет в парламент только в одном случае

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом своем намерении он объявил во вторник, 27 февраля. При этом Гройсман сохранил интригу — глава Кабмина не уточнил, будет ли он баллотироваться самостоятельно или в составе какой-либо политической силы.

Также премьер отметил, что до следующих парламентских выборов следует ввести новую избирательную систему с открытыми партийными списками. Гройсман сказал, что парламент принял в первом чтении "неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению".

Шансы Гройсмана на парламентских выборах спрогнозировал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

slovoidilo.ua Николай Мельник

Наскільки заяву голови уряду можна назвати цілком очікуваною і чому прем’єр вибрав саме цей момент для оголошення планів йти на вибори?

— Ця заява є цілком очікуваною, тому що після місцевих виборів, де його "Європейська партія", як ми пам’ятаємо, виграла у Вінниці у партії БПП, що для всіх було трошки шоком, окрім тих, хто безпосередньо мешкав у Вінниці. Саме тоді почали говорити про певні амбіції Гройсмана і його партії на національних виборах. Чому зараз він зробив цю заяву? Тому що зараз ця тема актуальна. Зараз в суспільстві це активно обговорюється, йдуть перепалки між БПП та "Народним фронтом", між окремими політиками щодо того, чи доцільно, чи недоцільно проводити вибори. Відповідно, прем’єр зробив новину і в цьому немає нічого поганого, навіть це добре.

В 2014 році Гройсман обирався в ВР за списком Порошенка?

— Так.

Зараз, на вашу думку, від якої політичної сили він може піти на наступні вибори?

— Хоча його персональний рейтинг досі не досліджений, але, я думаю, що він абсолютно спокійно може йти окремо від БПП. Більше того, якщо ті фінансові та медійні ресурси, які є у "Народного фронту", об’єднати безпосередньо з його ресурсом, як прем’єра, то його "Європейська партія" може абсолютно спокійно зайти в парламент. Тому що в нього є, в кого відбирати ці голоси. Тому що відповідно до останніх соцопитувань щодо підтримки лідерів, який проводив "Рейтинг", звичайно, перемагає Юлія Володимирівна Тимошенко, але, наприклад, там є такий собі Анатолій Гриценко, у якого рейтинг показує 10%. Так, я думаю, що пан Гройсман може абсолютно спокійно претендувати на 10% Гриценка, тому що в принципі у всіх наших політиків рейтинг більш-менш дутий і тільки у Тимошенко, Порошенко та Бойко він більш-менш сталий і там завжди є 10% прихильників.

Наскільки вірогідно, що Гройсман може піти на вибори з власною політсилою?

— Йти з "Народним фронтом" нема ніякої перспективи, тому що це політпроект, який відіграв своє. Йти з БПП, чи не йти з БПП, я думаю, це питання вирішується. Я думаю, що він піде з політпроектом, який буде об'єднанням його ресурсів медійних та мажоритарників БПП, на яких він має безпосередній вихід. Бо ні для кого не секрет, що для того, щоб проходили певні законопроекти, Кабмін фінансує депутатів, фінансує голосування. Відповідно, у нього є плюс-мінус контакти саме з мажоритарниками, яких він спробує залучити.

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Це вже третя подібна заява за останній час. Чи можете пояснити таку активізацію тематики, пов'язаної з виборами?

— З одного боку, можливо, просто йде відволікання уваги від більш важливих питань, від питань що в Україні Кабмін не зможе впоратися ні з тим рівнем інфляції, який закладений, ні з ростом ВВП, який закладений. Тобто, можливо, це просто відволікання уваги від проблем сьогодення. З іншого боку, наразі всі бачать, що рейтинг Тимошенко зростає, причому доволі сильно. Відповідно, якщо затягнути вибори до ВРУ ще на рік, то рейтинг Тимошенко може вирости настільки, що для Гройсмана та людей, що його підтримують, місця може просто не залишитися. З іншого боку, вони можуть подивитися, що блок Тимошенко виграє в будь-якому випадку, відповідно примкнуть до сильного. Відповідно, наразі і для БПП, і безпосередньо для Гройсмана тактично більш правильно проводити дострокові вибори, для того щоб не дати Тимошенко формувати коаліцію на свої умовах.

Але чи можливі ці дострокові вибори без зміни виборчого законодавства і без зміни складу ЦВК?

— Абсолютно можливі. Тому що це створений певний суспільний міф, що ось у нас буде новий закон і відповідно після прийняття нового закону можна проводити вибори. Але наразі можна провести позачергові вибори і використовуючи стару нормативно-правову базу. Закон при цьому не порушується, з одного боку. А з іншого боку, членів ЦВК можна поміняти буквально за два тижні. Тому це не є якоюсь стратегічною пересторогою до прийняття політичного рішення щодо позачергових виборів до ВРУ.

Якщо ми бачимо активізацію в цьому напрямку, то це означає, що у нас відбудуться дострокові вибори?

— Я думаю, що питання нового виборчого законодавства буде перенесено ще на деякий час. Тому що навіть Гройсман дуже обережно сказав про те, що так, є непоганий закон, його можна доробити до другого читання. Але він не сказав, що його обов'язково слід приймати, щоб йти на перевибори. Ні, це дві абсолютно різні теми. А навіть якщо прийняти його, то вступ в силу можна відтермінувати. Я вам скажу більше, зараз всі політичні сили, всі мажоритарники готуються йти на вибори по старому законодавству. Тому що нова виборча система, якою б вона не була прогресивною, все ж таки невигідна тим мажоритарникам, які є зараз. А це 212 людей.

Від інших топ-політиків ми можемо чути ще якихось заяв про вибори в парламент найближчим часом, наприклад, від президента на анонсованій завтра прес-конференції?

— Я думаю, він прокоментує цю тему, тому що все-таки у нашого президента доволі непогана прес-служба і вона моніторить всі теми, які є доволі важливими. Більше того, якщо вже БПП говорить про перевибори, відповідно, ця тема є актуальною і вона обговорюється безпосередньо на Банковій. Тому завтра ми почуємо від президента остаточну відповідь, що ж на нас чекає найближчі півроку в питанні перевиборів.

Які ще теми він може підняти?

— Нам всім розкажуть, як добре нам стало жити, а також що мінські домовленості невідворотні, тепер, після прийняття закону про реінтеграцію, безпосередньо нам стане легше звільняти Донбас. Тобто знову ж таки буде постійна підміна понять і пояснення, чому у нас не виходить. Особливої конкретики в цих питаннях я від нашого президента не чекаю, будуть загальні фрази.

Ранее руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявлял, что в случае досрочных выборов Порошенко не удастся создать парламент под себя.

А политический эксперт Андрей Золотарев отметил, что слухи о досрочных выборах Рады небезосновательны, но вряд ли оправдаются.