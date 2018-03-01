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    Полный финиш с уходом в аут. Начался Дрейф Гройсмана от Порошенко

    (обновлено: )108430
    Комментируя заявление Гройсмана о намерении участвовать в парламентских выборах, журналист Вячеслав Чечило отмечает, что рейтинга у премьера нет, поэтому рассчитывать ему не на что - разве что на винницкий мажоритарный округ.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook
    Куда катится Гройсман?

    Во вторник, 27 февраля, премьер Владимир Гройсман заявил о планах участвовать в парламентских выборах 2019 года. 

    "Я планирую  участвовать в следующих парламентских  выборах. Вопрос, который должен  задать себе каждый политик: зачем  вы это делаете?… У нас осталось  почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", — заявил премьер на обсуждении отчета правительства за 2017 год.

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    Однако он не уточнил, будет баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.

    По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, заявление премьера — финал длительного дрейфа Гройсмана от Порошенко.

    "Гройсман заявил, что намерен участвовать в  парламентских выборах. Не будем  гадать, насколько это заявление  приблизило сами выборы, — новость  и так интересная. Она — финал длительного  дрейфа Гройсмана от Порошенко. Дрейфа самоубийственного, но безальтернативного", — пишет Чечило у себя в Facebook.

    Однако, по мнению журналиста, рейтинга у Гройсмана нет, поэтому рассчитывать ему не на что — разве что на винницкий мажоритарный округ.

    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman
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    "Рейтинга у  Гройсмана нет и я не вижу  никакой работы над тем, чтобы  он у него был. Поэтому рассчитывать  Гройсману не на что — разве что на винницкий мажоритарный округ. С другой стороны — оставаться при Порошенко исполнителем воли кононенок-грановских он тоже не мог. Этот вариант не только не добавлял рейтинга, но и был чреват уголовными делами в будущем", — прогнозирует Чечило.

    Как ни поступи — тупик, отмечает журналист.

    "Порожденный  постмайданной политической системой, в которой премьером смог стать  человек, за которого никто не  голосовал, не обладающего ни  реальным политическим весом, ни  знаниями, ни харизмой", — добавляет он.

    "Что будем дальше? Дальше будет пир политтехнологий — разбазаривание денег олихархов на надувание мыльного пузыря и обязательный политический крах. Эх, такого хорошего мэра Винницы загубили!", — резюмирует с иронией Чечило.

    Публикация Вячеслава Чечило

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