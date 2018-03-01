Полный финиш с уходом в аут. Начался Дрейф Гройсмана от Порошенко

РИА Новости Украина

Во вторник, 27 февраля, премьер Владимир Гройсман заявил о планах участвовать в парламентских выборах 2019 года.

"Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете?… У нас осталось почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", — заявил премьер на обсуждении отчета правительства за 2017 год.

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Однако он не уточнил, будет баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.

По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, заявление премьера — финал длительного дрейфа Гройсмана от Порошенко.

"Гройсман заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах. Не будем гадать, насколько это заявление приблизило сами выборы, — новость и так интересная. Она — финал длительного дрейфа Гройсмана от Порошенко. Дрейфа самоубийственного, но безальтернативного", — пишет Чечило у себя в Facebook.

Однако, по мнению журналиста, рейтинга у Гройсмана нет, поэтому рассчитывать ему не на что — разве что на винницкий мажоритарный округ.

"Рейтинга у Гройсмана нет и я не вижу никакой работы над тем, чтобы он у него был. Поэтому рассчитывать Гройсману не на что — разве что на винницкий мажоритарный округ. С другой стороны — оставаться при Порошенко исполнителем воли кононенок-грановских он тоже не мог. Этот вариант не только не добавлял рейтинга, но и был чреват уголовными делами в будущем", — прогнозирует Чечило.

Как ни поступи — тупик, отмечает журналист.

"Порожденный постмайданной политической системой, в которой премьером смог стать человек, за которого никто не голосовал, не обладающего ни реальным политическим весом, ни знаниями, ни харизмой", — добавляет он.

"Что будем дальше? Дальше будет пир политтехнологий — разбазаривание денег олихархов на надувание мыльного пузыря и обязательный политический крах. Эх, такого хорошего мэра Винницы загубили!", — резюмирует с иронией Чечило.