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    Гройсман намерен участвовать в парламентских выборах

    (обновлено: )14402
    Премьер-министр планирует ринимать участие в следующих парламентских выборах, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что планирует принимать участие в ближайших парламентских выборах, которые пройдут в стране в 2019 году.

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    "Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах. Каждый политик должен задать себе вопрос: зачем он это делает… Я буду принимать участие, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", — цитирует слова Гройсмана агентство УНИАН.

    Напомним, ранее в Киеве состоялись переговоры премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой миссии Международного валютного фонда Роном ван Руденом.

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