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    Часть Харькова без тепла. Гройсман сделал заявление

    Тема:

    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (184)

    (обновлено: )1995412
    Владимир Гройсман заявил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в городе произошли повторные прорывы трубы магистральной теплосети.
    Прорыв трубы в Харькове
    facebook.com/Kharkov.City

    КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. Около 130 жилых домов, а также школы, детские сады и больницы почти сутки остаются без отопления из-за прорыва трубы в Харькове, сообщает в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно данным портала Gismeteo, температура воздуха в Харькове составляет минус 11 градусов.

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    По информации ГСЧС, в субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий.

    "Из-за повторных порывов в 21.00 24 февраля, в 2.00 и 5.00 25 февраля по состоянию на 7.00… остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), семь детских садов (восстановлено 14), пять лечебных учреждений (восстановлено девять) и три школы (восстановлено 23)", — говорится в сообщении.

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    Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии.

    "Главное задание спасателей — обеспечить людей всем необходимым на время, пока местные службы ликвидируют аварию", — написал он на своей странице в Facebook.

    Владимир Гройсман/Facebook, 25 февраля 2018

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    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
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