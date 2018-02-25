Часть Харькова без тепла. Гройсман сделал заявление

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. Около 130 жилых домов, а также школы, детские сады и больницы почти сутки остаются без отопления из-за прорыва трубы в Харькове, сообщает в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным портала Gismeteo, температура воздуха в Харькове составляет минус 11 градусов.

По информации ГСЧС, в субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий.

"Из-за повторных порывов в 21.00 24 февраля, в 2.00 и 5.00 25 февраля по состоянию на 7.00… остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), семь детских садов (восстановлено 14), пять лечебных учреждений (восстановлено девять) и три школы (восстановлено 23)", — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии.

"Главное задание спасателей — обеспечить людей всем необходимым на время, пока местные службы ликвидируют аварию", — написал он на своей странице в Facebook.