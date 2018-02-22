Часть Харькова осталась без тепла. Мэр обратился к жителям

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Десять школ, девять детсадов и ряд жилых домов остались без тепла в Харькове из-за аварии на теплотрассе, сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что без теплоснабжения остались более 350 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города.

"Авария произошла в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ", — говорится в сообщении.

По данным мэрии, без тепла, в том числе, остались десять школ, девять детсадов и два центра образования. В пятницу из-за отсутствия тепла будут приостановлены занятия в ряде школ, а детские сады будут закрыты, отмечается в сообщении.

Мэр Харькова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook, что для ликвидации аварии задействованы все компетентные службы.

"Авария на магистральной теплотрассе действительно серьезная, работы по ее устранению будут вестись круглосуточно. Все соответствующие службы делают все от них зависящее для того, чтобы тепло и горячая вода вернулись в ваши дома как можно скорее", — написал Кернес.