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    Синоптик раскрыла секрет, когда в Украине станет тепло

    (обновлено: )581
    В воскресенье снег ослабнет и прекратится. Мороз не станет слабее, а с начала следующей недели усилится еще на несколько градусов. Ночью ожидается до -20.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине станет теплеет. По ее словам, это произойдет не раньше 3 марта, сообщает Opinion.biz.ua.

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    По ее данным, в субботу, 24 февраля, снег пройдет на большей части территории Украины. При этом в западных и северных областях ожидается усиление ветра.

    В воскресенье снег ослабнет и прекратится. Мороз не станет слабее, а с начала следующей недели усилится еще на несколько градусов. Ночью ожидается до —20.

    По словам синоптика, в понедельник, 26 февраля, снега не намечается, но уже во вторник-среду в Украине снова пройдут снегопады.

    В начале весны, 1-2 марта, мороз еще будет свирепствовать и только с 3 марта мороз начнет ослабевать.

    В Киеве конец февраля и начало марта будут холодными — температура воздуха постепенно опустится ночью от —10…-14 до —16…-20. А в дневные часы от —4…-7 до —8…-12. Снег в Киеве вероятен 24 и 27-28 февраля.

    Ранее синоптики предсказали сильное похолодание в Украине.

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