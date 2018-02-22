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    Общество

    В Харькове без тепла остались более 350 домов

    (обновлено: )209
    Авария на теплотрассе произошла около 10:15. На месте событий работают ремонтные бригады, которые занимаются откачкой воды, после чего перейдут к вскрытию грунта. Без тепла остались 355 домов.
    На месте прорыва теплотрассы в Харькове
    facebook.com/Kharkov.City

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Более 350 домов в двух районах Харькова остались без тепла и горячей воды в результате прорыва на теплотрассе.

    Электричество
    УНИАН
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    "В районе насосной станции на улице Шатиловской прорвало трубопровод", — говорится на странице Харьков City в Facebook.

    Пресс-секретарь КП "Харьковские теплосети" Татьяна Чуйкова сообщила, что авария произошла около 10:15. На месте событий работают ремонтные бригады, которые занимаются откачкой воды, после чего перейдут к вскрытию грунта. По регламенту сотрудники коммунальных служб должны устранить проблему в течение 8-12 часов.

    "Серьезность аварии станет понятна, когда мы доберемся до места порыва. На данный момент в Киевском и Шевченковском районах мы временно отключили тепло в 355 жилых домах, 19 медицинских учреждениях, семи школах и пяти детских садах", — заявила Чуйкова.

    Харьков City/Facebook, 22 февраля 2018

    Ранее синоптики предупредили украинцев о грядущих морозах — похолодает до —25 градусов.

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