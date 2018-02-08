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    Общество

    Украинцы стали исправнее платить за тепло и свет

    (обновлено: )5102
    По данным НКРЭКУ, расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли от 4% до 19%. В целом, население в 2017 году оплатило электроэнергию на 98% против 94% годом ранее.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В 2017 году расчеты населения за электроэнергию выросли на 4%, а за отопление — на 7%, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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    РИА Новости Украина
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    "Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли от 4% до 19%. За водоснабжение снизились на 6%, но остались на высоком уровне — 95%. Ключевым фактором расчетов за газ остается финансирование субсидий, составляющих 55% общего потребления населения", — отмечают в НКРЭКУ.

    В целом, население в 2017 году оплатило электроэнергию на 98% против 94% годом ранее.

    В свою очередь за отопление жители Украины в прошлом году рассчитались на 97%, в 2016 году эта цифра составляла 90% (с учетом долгов по субсидиям – 84%).

    Потребленный в 2017 году газ население оплатило на 115% (с учетом недофинансирования субсидий – на 88%), тогда как в 2016 году оплата составляла 96% (с учетом субсидий — 71%).

    За воду жители Украины рассчитались в прошлом году на 95%, тогда как в 2016 году показатель был лучше – 101%.

    Как сообщалось ранее, Государственная служба статистики Украины подсчитала, что в прошлом году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% — до 3,98 миллиардов гривен по сравнению с 2016 годом.

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