Гройсман идет в самостоятельное политическое плавание. Выплывет ли?

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Когда Владимир Гройсман был назначен на должность руководителя Кабмина, его рассматривали как «технического» премьера, подконтрольного Петру Порошенко. Однако события последнего времени демонстрируют, что Гройсман постепенно обретает политическую субъектность, желая извлечь максимум финансовых и электоральных бонусов, пролонгировав свое политическое будущее после 2019 года. Собственно, горизонт политического планирования Владимира Борисовича уходит далеко за горизонт президентства Петра Алексеевича.

Прежде всего, премьер-министр активно «наводит мосты» с «Народным фронтом» экс-премьера Арсения Яценюка, минимизируя риски своей отставки через сессионный зал Верховной Рады. Хотя сумеет ли «Народный фронт» переформатироваться под грядущие выборы и что будет с наиболее одиозными его представителями после избирательной кампании — большой вопрос.

Во-вторых, Гройсман резко нарастил публичную и медийную активность. Фактически глава Кабмина стал конкурентом президента по перерезанию ленточек в различных регионах страны. Повышение пенсий военным пенсионерам и обещанная Гройсманом «весна реформ» — важные элементы пиар-стратегии премьер-министра.

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Впрочем, весь пиар может быть обнулен поднятием цены на газ для населения и введением абонплаты за пользование газовыми сетями. А в среднесрочной перспективе граждане начнут в полной мере ощущать на себе последствия тех антисоциальных реформы, которые прошлой осенью принимал парламент с подачи правительства. В сущности, широким народным массам Гройсман запомнился лишь резким, практически вдвое, поднятием тарифов на газ буквально через месяц после назначения на должность премьера (что существенно обрушило его рейтинг доверия) и «реформой 3200», которая привела прежде всего к раскрутке инфляционной спирали в сужающейся экономике. На рост инфляции повлияло также решение Гройсмана отменить госрегулирование цен на социально значимые товары в середине прошлого года. Лето прошлого года стало уникальным в том значении, что впервые за долгие годы не было зафиксировано традиционное сезонное снижение цен на фрукты и овощи. Учитывая, помимо прочего, монополизацию продовольственного рынка, подобная ситуация уже не будет отклонением от нормы.

В-третьих, Гройсман пытается выстроить коммуникацию с западными кругами, представив себя в роли эффективного и договороспособного управленца-технократа. На днях премьер-министр опубликовал статью в The Wall Street Journal под названием «Создавая новую Украину», где говорится о том, как «космические корабли бороздят Большой театр», то есть о мнимых реформах и достижениях действующей власти. Это уже не первая публикация Гройсмана в данном издании, премьер рассказывал о достижениях своего правительства на страницах The Wall Street Journal в июле прошлого года.

В принципе, уплатив определенную сумму, в западных изданиях свои материалы может разместить любой желающий. Представляется, что для западных лоббистских структур очень выгодно работать с украинскими политиками, готовыми платить за любой пиар, вроде совместной фотографии с авторитетными западными политиками и чиновниками, которые затем используются во внутриукраинской политической грызне. И это лишнее подтверждения степени суверенитета послемайданной Украины…

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Предельно очевидно, что статья ориентирована на внешних потребителей. Если среднестатистический гражданин Украины ознакомится с ее текстом, то выяснится, что обыватели и премьер-министр живут в разных плоскостях. На фоне перечисления успехов правительственной команды ни слова не сказано об обвальной деиндустриализации, рекордной депопуляции и эмиграции, урезании государственных социальных гарантий для граждан, взрывном росте преступности, количества происшествий техногенного характера, тарифов естественных монополий и многом-многом другом.

Совершенно непонятно, о каком экономическом росте идет речь в статье, если, только по официальным данным Госкомстата, производство промышленной продукции сократилось на 0,1% (очень-очень оптимистично), а сельского хозяйства в рамках «аграрной сверхдержавы» на 2,7%. Зарубежные инвестиции в прошлом году, по данным Нацбанка, упали на 29,4%, составив в абсолютных значениях скромные $2,3 млрд (в реальный сектор экономики отправилось куда меньше). Фактически растет лишь сектор услуг, ключевой сегмент которого — транзит российского газа. Правда, и тут не обошлось без приписок: по официальным данным, в прошлом году прокачано 93,5 млрд кубометров природного газа, куда включены импортированные затем реверсом из стран Евросоюза 14,1 млрд «кубов» для внутриукраинского потребления.

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В общем, Гройсман явно метит в самостоятельные политические игроки, не желая ограничиваться одним электоральным циклом. Но поскольку субъектность Украины сегодня крайне ограничена, далеко не все будет зависеть от раскладов внутри страны. Позиция западных партнеров по поводу конфигурации следующей власти остается покамест непонятной. Словом, будем посмотреть.