Закон о рынке земли отложат до выборов – Саакян

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду, 20 декабря, депутаты провалили голосование за законопроект о запуске рынка сельхозземель. Таким образом мораторий на продажу земли продлевается еще, как минимум, не год.

Политические спекуляции на земельном вопросе проанализировал политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы.

Олег Саакян / Facebook Олег Саакян

(текст публикуется на языке оригинала)

Впровадження земельної реформи є насамперед питанням політичної чи економічної площини?

— Впровадження земельної реформи — це питання управлінської площини. А мораторій на землю — це питання політичної площини. Бо це не є тотожними речами. Одна справа просто відкрити ринок землі, а інша справа створити інфраструктуру, достатню для того, щоб це був не середньовічний базар, а реально нормальний, цивілізований ринок. Бо ми пам'ятаємо навіть 90-ті роки, коли саме по собі відкриття можливості купівлі ще ніяким чином не створило ринок, а навпаки загальмувало, якщо порівнювати з Польщею, з іншими країнами, становлення дійсно ринку.

Цього року уряд мав підготувати закон про ринок землі, але його досі не внесено до парламенту. Чи братиметься влада за реформу до парламентських та президентських виборів?

— Скоріше за все, спробує відтермінувати. Оскільки земля для України це не стільки раціональне питання, це ірраціональне. Все ж таки, країна, яка пережила кілька голодоморів і в якій є традиція в кожній родині землеробства, навіть можемо спостерігати це по наших батьках, у кожного є родичі, які не дивлячись на свою пряму зайнятість порпаються на дачі і залишають там своє здоров'я. І в такій країні так чи інакше земля завжди буде знаходитися в розрізі однієї з ключових цінностей. І це як поле для маніпуляцій, так і для великих можливостей. Просто, на жаль, у нас політики зазвичай граються на розколах, а не використовують отакі от прямі, але навіть політичні ресурси.

Чи не втомилися українці від цієї теми?

— Вони не втомляться ніколи від землі. І на землі будуть піаритися, будуть навколо неї чваритися, стільки скільки будуть існувати українці. Це просто одна з ключових тем української нації. Тому що українець без землі втрачає частину свого українства. Інша справа, що у нас міркують відкривати ринок, чи не відкривати. І дійсно, влада не внесла навіть законопроект по ринку. А створення ринку — це і створення інструментів оброблення, це і створення системи моніторингу за землями, це і створення інструментів для розвитку малого та середнього фермерства на селі, це і можливості реальної роботи геокадастру. А плюс накладається децентралізація. Тому через те, що це великий ворох питань, які потребують системної роботи і потребують запуску реально цілої мережі інфраструктури, не лише правової, але і навіть фізичної, то я думаю, що до виборів за це влада не візьметься.

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Ранее заслуженный экономист Украины Людмила Супрун заявила, что при отмене моратория земля будет продаваться за бесценок.

А директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что ни одна политсила не заинтересована в открытии рынка земли.