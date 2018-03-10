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    Тандит Юрий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Служба безопасности Украины
    Обмен пленными. В СБУ заявили о готовности к компромиссам
    14:53 26.11.2017
    304Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам советника главы Службы безопасности Украины, киевская стороны готова к любым компромиссам в переговорах с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, чтобы забрать всех своих пленных.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Обмен пленными. Киев готов на компромиссы - СБУ
    11:55 18.11.2017
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    Советник главы СБУ Юрий Тандит отметил, что украинская сторона готова идти на компромиссы, чтобы сдвинуть ситуация с обменом пленным с мертвой точки.
    Украинские военные, освобожденные из плена
    Когда закончатся мытарства пленных? Опрос экспертов
    17:53 17.11.2017
    503Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Можно ли говорить, что процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки, какие условия выдвинут Украине и когда заложники вернуться домой, проанализировали в эфире "ГС" Юрий Тандит и Олег Котенко.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Число пленных в Донбассе выросло - СБУ
    17:37 02.09.2017
    367Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит, за последние дни были задержаны обычные гражданские лица, которые были без оружия в руках.
    Здание, поврежденное в результате обстрела. Архивное фото
    Число пленных в Донбассе возросло до 137 человек
    09:56 31.07.2017
    192Донбасс: новое перемирие
    Обновленные данные озвучил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире одного из телеканалов утром в понедельник. Он добавил, что задерживаются люди, которые не находились на линии соприкосновения.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ обещает пресечь провокации на марше "Бессмертного полка"
    14:00 06.05.2017
    474Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Советник главы спецслужбы Юрий Тандит заявил, что необходимо "дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать". Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить провокаций.
    Юрий Тандит
    У СБУ есть свои версии теракта в Петербурге - Тандит
    09:34 04.04.2017
    4396Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам представителя СБУ, украинская спецслужба может помочь России с расследованием террористического акта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    Убийство Вороненкова и взрывы в Балаклее взаимосвязаны - Тандит
    15:09 24.03.2017
    1086Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    По мнению советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного склада в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    Тандит: более 3 тыс пленных освобождены за период конфликта в Донбассе
    22:32 20.03.2017
    31Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, пропавшими без вести в конфликте в Донбассе числятся 416 человек. Кроме того, растет количество украинских пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
    Служба безопасности Украины
    В СБУ ответили на заявление РФ в Гааге о вооружении, "найденном" в шахтах
    23:08 07.03.2017
    624Украина против России: суд в Гааге
    Советник главы СБУ Юрий Танди заявил, что у Киева есть доказательства того, что ополченцы Донбасса используют вооружение, которое изготавливается в России.
    Юрий Тандит
    В СБУ заявили, что сделают все для допроса Савченко
    19:24 28.02.2017
    340Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Советник СБУ Юрий Тандит сообщил, что пересечение нардепом Савченко линии разграничения вне контрольных пунктов поставило под угрозу не только ее жизнь, но и жизни украинских военных.
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Спецслужбы допросили Савченко в рамках дела о терроризме
    03:11 28.02.2017
    496Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Надежда Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она заявила, что "сознательно пошла на риск".
    Служба безопасности Украины
    СБУ в ближайшие дни допросит Савченко о ее поездке в ДНР
    18:33 26.02.2017
    689Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, народному депутату Украины Надежде Савченко будут задавать очень много вопросов относительно ее поездки в Донецкую народную республику.
    Юрий Тандит
    СБУ: Украина готова к компромиссам ради освобождения пленных
    20:55 14.02.2017
    122Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отметил, что ведомство прилагает усилия по освобождению украинских военных и готово к компромиссам в этом вопросе.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    Cоветник председателя СБУ Тандит о списках Савченко
    08:10 11.01.2017
    386Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире "ГС", что обнародование некорректных списков пленных Надеждой Савченко ставит под угрозу многие жизни.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ выяснит, откуда у Савченко списки пленных
    21:54 10.01.2017
    198Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам представителя специального центра СБУ по освобождению заложников Юрия Тандита, служба выяснит, кто был источником списков пленных, которые опубликовала Надежда Савченко.
    Юрий Тандит
    Публикацией списков военнопленных могут воспользоваться мошенники – Тандит
    15:05 10.01.2017
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    Советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что публикация списков военнопленных может обернуться вымогательством денег из их родственников.
    Юрий Тандит
    Тандит: все готово к беспрецедентному обмену пленными
    13:57 10.01.2017
    442Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире "ГС" заявил, что публиковать списки пленных на Донбассе опасно, поскольку эту информацию активно используют мошенники.
    Юрий Тандит
    СБУ: Киев не разглашает дату передачи ополченцам 15 пленных
    16:44 28.12.2016
    74Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Юрий Тандит сообищил, что СБУ не комментирует информацию о передаче пленных: "Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время".
    Юрий Тандит
    Тандит: СБУ известно о двух военных, попавших в плен в Донбассе
    12:58 27.12.2016
    223Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что в ведомстве известно о двоих военных, попавших в плен в Донбассе, но информация не комментируется ради спасения военных.
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