Обновленные данные озвучил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире одного из телеканалов утром в понедельник. Он добавил, что задерживаются люди, которые не находились на линии соприкосновения.
По мнению советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного склада в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны.
По словам советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, пропавшими без вести в конфликте в Донбассе числятся 416 человек. Кроме того, растет количество украинских пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Юрий Тандит сообищил, что СБУ не комментирует информацию о передаче пленных: "Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".