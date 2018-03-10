По словам представителя Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александра Мотузяника, ранение военного случилось в районе населённого пункта Авдеевка. Впервые за шесть дней ВСУ не имеет потерь на Светлодарской дуге.
Как заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузянык, четверо военных и три работника Государственной фискальной службы получили ранения.
По словам официального представителя министерства, огонь из тяжелых орудий продолжается на главных участках фронта. При этом Мотузяник добавил, что по всей линии разграничения наблюдается существенное уменьшение обстрелов.
По словам спикера Министерства обороны по вопросам военной операции в Донбассе Александра Мотузяника, в Минобороны рассчитывают, что ДНР и ЛНР будут придерживаться режима тишины в Донбассе с 15 сентября.
Как сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 15 наших бойцов были ранены и один пропал без вести.
Как заявил в пятницу официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, за минувшие сутки в результате боевых действий двое бойцов погибли и восемь были ранены.
Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий трое бойцов погибли и шестеро получили ранения.
Взрыв автомобиля главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого произошел в субботу, пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии; власти республики считают случившееся терактом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".