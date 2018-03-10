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    Мотузяник Александр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    ОБСЕ
    Минобороны обвинило в подрыве машины ОБСЕ ополченцев
    14:03 24.04.2017
    249Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Как сообщил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник, район, где произошел подрыв, еще с лета 2014 года полностью контролируется самопровозглашенной ЛНР.
    Работа военных инженеров в зоне АТО
    Минобороны: за сутки в Донбассе погибли три силовика
    13:25 21.03.2017
    179Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В Минобороны сообщили, что в Донбассе за сутки погибли трое силовиков, еще девять получили ранения и боевые травмы разной степени тяжести.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге - Минобороны
    14:25 11.01.2017
    2211Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ситуация на Светлодарской дуге напряженная, но не нарушая минских договоренностей, ВСУ заняли там важные позиции.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    ВСУ сообщили о ранении одного военного за сутки в Донбассе
    02:21 26.12.2016
    1009Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам представителя Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александра Мотузяника, ранение военного случилось в районе населённого пункта Авдеевка. Впервые за шесть дней ВСУ не имеет потерь на Светлодарской дуге.
    Министерство обороны Украины
    ВСУ готовы выполнять решение о перемирии в Донбассе - Минобороны
    13:50 22.12.2016
    495Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Вооруженные силы Украины уже неоднократно демонстрировали готовность выполнения минских договоренностей, заявил официальный представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны: погибших среди силовиков за сутки в Донбассе нет
    14:27 30.10.2016
    112Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузянык, четверо военных и три работника Государственной фискальной службы получили ранения.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны обвинило ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
    13:44 26.09.2016
    163Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам официального представителя министерства, огонь из тяжелых орудий продолжается на главных участках фронта. При этом Мотузяник добавил, что по всей линии разграничения наблюдается существенное уменьшение обстрелов.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    ВСУ рассчитывают, что ДНР и ЛНР будут соблюдать режим тишины с 15 сентября
    18:50 13.09.2016
    991Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам спикера Министерства обороны по вопросам военной операции в Донбассе Александра Мотузяника, в Минобороны рассчитывают, что ДНР и ЛНР будут придерживаться режима тишины в Донбассе с 15 сентября.
    Украинские военные на позициях вблизи села Трехизбенка в Луганской области
    Минобороны заявляет о новых потерях ВСУ в Донбассе
    13:33 13.09.2016
    457Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 15 наших бойцов были ранены и один пропал без вести.
    Последствия обстрела Горловки
    АП: обстрелы в Донбассе накануне были самыми сильными за 1,5 года
    13:21 25.08.2016
    216АТО: в предчувствии военного положения.
    В Администрации президента сообщили, что 24 августа, День Независимости Украины обозначился дальнейшим обострением обстановки по всей линии разграничения.
    Подготовка призванных в украинскую армию военнослужащих
    АП заявляет о раненых силовиках в Донбассе
    12:55 25.08.2016
    194АТО: в предчувствии военного положения.
    Как сообщил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, за минувшие сутки погибших среди военных нет, но трое получили ранения.
    Михаил Пореченков вместе с ополченцами самопровозглашенной ДНР
    Военные во время стычки с ДРГ отбили "пулемет Пореченкова" - АП
    16:09 21.08.2016
    1402АТО: в предчувствии военного положения.
    Как сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, украинские военные отбили атаку диверсионной группы и захватили пулемет "Утес".
    Украинские военные. Архивное фото
    В АП заявили о снижении боевой активности ополченцев в Донбассе
    14:19 20.08.2016
    1352АТО: в предчувствии военного положения.
    Как сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, за минувшие сутки ополченцы 49 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
    Украинские военные. Архивное фото
    В Донбассе за сутки погибли двое и ранены восемь украинских военных
    13:37 19.08.2016
    153АТО: в предчувствии военного положения.
    Как заявил в пятницу официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник, за минувшие сутки в результате боевых действий двое бойцов погибли и восемь были ранены.
    Подготовка призванных в украинскую армию военнослужащих
    АП сообщает о гибели силовкиков в Донбассе
    13:11 18.08.2016
    757АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий трое бойцов погибли и шестеро получили ранения.
    Учения полицейского спецназа Донбасса
    АП: восемь силовиков ранены в Донбассе за сутки
    13:56 17.08.2016
    124АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди силовиков нет.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    В АП пояснили приказ Порошенко об усилении боеготовности
    20:08 13.08.2016
    1448Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам спикера Администрации президента Александра Мотузяника, "опасность широкомасштабного военного вторжения существует уже не один год".
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    В АП обвинили Москву в намерении сорвать минские соглашения
    14:20 11.08.2016
    2962"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что заявления Кремля по Крыму направлены на дискредитацию Украины и срыв минских договоренностей.
    На месте взрыва автомобиля Плотницкого
    Взрыв авто Плотницкого: власти ЛНР говорят о теракте
    17:36 06.08.2016
    1930АТО: в предчувствии военного положения.
    Взрыв автомобиля главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого произошел в субботу, пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии; власти республики считают случившееся терактом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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