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    Иван Безъязыков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Иван Безъязыков
    Полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест
    21:22 14.12.2017
    346Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Полковник Иван Безъязыков, которого подозревают в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца – до 11 февраля, говорится в сообщении.
    Иван Безъязыков. Архивное фото
    Полковнику ВСУ Безъязыкову зачитали обвинение в госизмене
    23:46 01.09.2017
    646Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Согласно зачитанному в суде обвинительному акту, Иван Безъязыков "выполнял преступные обязанности по сбору разведывательной информации относительно передвижения сил и средств украинских военных подразделений".
    Иван Безъязыков. Архивное фото
    Освобожденный из плена и подозреваемый в госизмене Безъязыков начал голодовку
    05:15 24.06.2017
    278Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    По словам жены Ивана Безъязыкова, он был и раньше готов к этому, но надеялся на открытый и честный суд. Вместе с опальным полковником в Киевском СИЗО голодовку объявили и экс-бойцы скандальной спецроты "Торнадо".
    Иван Безъязыков. Архивное фото
    Суд продлил срок ареста полковника Безъязыкова до апреля
    07:00 09.02.2017
    439Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Согласно постановлению Печерского районного суда города Киева, освобожденный из плена в Донбассе и подозреваемый в государственной измене полковник Иван Безъязыков останется под стражей до 8 апреля.
    Иван Безъязыков. Архивное фото
    СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене
    13:00 29.12.2016
    180Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Пресс-служба СБУ сообщила в четверг, что следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.
    СБУ опубликовала телефонные переговоры Безъязыкова с ополченцами
    СБУ опубликовала телефонные переговоры Безъязыкова с ополченцами 
    22:28 28.12.2016
    498Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которая, по данным ведомства, подтверждает "преступную деятельность" полковника Ивана Безъязыкова, "направленную на нанесение ущерба суверенитету Украины".
    Юрий Тандит
    У СБУ есть доказательства сотрудничества Безъязыкова с ДНР - Тандит
    15:08 15.12.2016
    103Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отметил, что заложников в ДНР пытаются вербовать. Он назвал 70 попыток вербовки, из которых 20 были удачными.
    Безъязыков: я хотел продолжить службу в ВСУ
    Задержанный полковник ВСУ Безъязыков: я шокирован обвинениями 
    09:34 14.12.2016
    849Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, ранее освобожденный из плена ДНР и задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины, прокомментировал выдвинутые против него обвинения.
    Иван Безъязыков
    Задержанный СБУ полковник ВСУ Безъязыков исчез из больницы - СМИ
    08:12 14.12.2016
    2701Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Как выяснилось, полковник Иван Безъязыков сообщил журналистам, что в больнице не подтвердили проблемы с желчным пузырем, поэтому в среду утром он будет участвовать в суде.
    СБУ о задержании освобожденного из плена полковника ВСУ Безъязыкова
    СБУ о задержании освобожденного из плена полковника ВСУ Безъязыкова 
    19:12 13.12.2016
    1601Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    У спецслужб имелось достаточное количество как свидетельств отдельных лиц, которые непосредственно видели Ивана Безъязыкова на неподконтрольных Киеву территориях, так и оперативно-технических материалов, заявили в СБУ.
    Президент Петр Порошенко встретился с полковником Вооруженных сил Иваном Безъязыковым
    Порошенко встретился с освобожденным из плена полковником Безъязыковым
    20:34 06.07.2016
    772Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова
    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что операция по освобождению полковника Ивана Безъязыкова из плена была не простой из-за блокирования Россией процесса обмена.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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