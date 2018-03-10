Согласно зачитанному в суде обвинительному акту, Иван Безъязыков "выполнял преступные обязанности по сбору разведывательной информации относительно передвижения сил и средств украинских военных подразделений".
По словам жены Ивана Безъязыкова, он был и раньше готов к этому, но надеялся на открытый и честный суд. Вместе с опальным полковником в Киевском СИЗО голодовку объявили и экс-бойцы скандальной спецроты "Торнадо".
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которая, по данным ведомства, подтверждает "преступную деятельность" полковника Ивана Безъязыкова, "направленную на нанесение ущерба суверенитету Украины".
У спецслужб имелось достаточное количество как свидетельств отдельных лиц, которые непосредственно видели Ивана Безъязыкова на неподконтрольных Киеву территориях, так и оперативно-технических материалов, заявили в СБУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".