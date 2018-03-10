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    День памяти и примирения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    Через десять лет в День памяти станет более весомым, чем День Победы – Мысив
    03:44 09.05.2017
    195Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заместитель директора социологической группы "Рейтинг", историк, кандидат наук Любомир Мысив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в отношении Второй мировой войны Украина должна придерживаться концепции памяти о трагедии.
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    Украина в понедельник отмечает День памяти и примирения
    05:19 08.05.2017
    455Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Украина приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом страна параллельно продолжает праздновать День Победы 9 мая.
    День памяти и примирения в Харькове
    Хроника 8 мая: непримиримое примирение
    10:06 09.05.2016
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    Воскресный день прошел под знаком "памяти и примирения" - именно такую дату с недавних пор отмечают 8 мая в Украине. Торжества проходили при усиленных мерах безопасности.
    Выступление Порошенко во время акции Первая минута мира. Видео
    Выступление Порошенко во время акции "Первая минута мира" 
    05:55 09.05.2016
    1210День Памяти и День Победы в Украине
    Президент Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира", посвященной празднованию Дня памяти и примирения. Он отметил, что с Украиной связаны решающие и ожесточенные баталии на советско-германском фронте.
    Солдаты и военная техника США покинули Кишинев. Видео
    Солдаты и военная техника США покинули Кишинев 
    23:20 08.05.2016
    674День Памяти и День Победы в Украине
    Американские солдаты вместе с военной техникой США, задействованной в учениях Dragon Pioneer-2016, на фоне протестов общественности покинули центральную площадь Кишинева.
    Чествование памяти погибших в годы Второй мировой войны на территории Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов Тюрьма на Лонцкого во время мероприятий ко Дню памяти и примирения во Львове
    Львов, День памяти: марши ветеранов ВОВ и УПА - отдельно
    20:55 08.05.2016
    1632День Памяти и День Победы в Украине
    Как сообщил спецкор радиостанции Голос Столицы Андрей Галицкий, ветераны Великой Отечественной и ветераны УПА относятся с уважением и толерантностью друг к другу, и обещают, что мероприятия пройдут без провокаций и эксцессов.
    Порошенко на открытии фотовыставки Матери Героев
    Молебны по погибшим и обвинения от Порошенко. Как прошел День памяти и примирения
    20:14 08.05.2016
    1831День Памяти и День Победы в Украине
    День памяти и примирения проходит в Украине спокойно, при этом, более 25 тысяч правоохранителей обеспечивают правопорядок в ходе мероприятий. В свою очередь, президент Петр Порошенко обвинил РФ в развязывании войны на Донбассе.
    Порошенко на открытии фотовыставки Матери Героев
    Открытие фотовыставки "Матери Героев" в Киеве 
    17:44 08.05.2016
    269День Памяти и День Победы в Украине
    На территории музея Второй Мировой войны открыли фотовыставку "Матери Героев". Участие в церемонии принял и президент Петр Порошенко, который прибыл вместе со своей супругой.
    Порошенко на открытии фотовыставки Матери Героев
    Вход по пропускам. Как Порошенко открывал фотовыставку "Матери Героев"
    17:22 08.05.2016
    772День Памяти и День Победы в Украине
    На территории музея Второй Мировой войны открыли фотовыставку "Матери Героев". Участие в открытии непосредственно принял и президент Петр Порошенко, который прибыл на церемонию вместе со своей супругой, сообщил Александр Ивасивка.
    Смотр подразделений Нацгвардии и полиции в Одессе
    Одесса: спецкор о перекрытии дорог и возможных минированиях на 9 мая
    16:37 08.05.2016
    1368Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Во всех храмах Одессы в воскресенье, 8 мая, проходят молебны в память о погибших во Второй Мировой войне, сообщил спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Тарасенко.
    День Победы в Одессе. Архивное фото
    С низкого старта. 8 и 9 мая - моя полиция меня сбережет?
    17:39 07.05.2016
    869День Памяти и День Победы в Украине
    Еще пару непростых дней предстоит пережить украинцам — 8 и 9 мая. Мероприятия в память о погибших в этой страшной войне пройдут в селах и городах. А значит, необходимо быть готовым к различному развитию событий.
    Бойцы АТО и Петр Порошенко на торжественном заседании Верховной Рады
    Порошенко с бойцами АТО и ветеранами в Раде 
    20:03 08.05.2015
    407День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Президент выступил в парламенте с речью, посвященной Дню памяти и примирения. Он почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне и в зоне АТО на Донбассе.
    Генсек ООН Пан Ги Мун, Петр Порошенко на фоне инсталляции Украина... Война...
    Пан Ги Мун и Порошенко в День примирения в Киеве 
    17:27 08.05.2015
    394День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Президент и генеральный секретарь ООН побывали в Музее Великой Отечественной войны, где пообщались с ветеранами и открыли инсталляцию "Украина... Война..."
    Петр Порошенко на фоне инсталляции Украина... Война...
    Порошенко и День Примирения: президент как никогда далек от народа
    16:43 08.05.2015
    1678День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Прошедшая в столице акция, посвященная Дню памяти и призванная показать единение и примирение в стране, продемонстрировала обратное: реально существующий разрыв между властью и людьми.
    Монумент Родина-мать в Киеве, 8 мая 2015 года
    Киевская Родина-мать в венке из маков 
    12:54 08.05.2015
    1110День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В День памяти и примирения в столице украсили монумент, который установлен на территории Музея Великой Отечественной войны.
    Петр Порошенко и Пан Ги Мун
    Порошенко и Пан Ги Мун прибыли в Музей ВОВ в Киеве
    12:19 08.05.2015
    474День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В столицу Украины прибыл генеральный секретарь Организации объединенных наций, который примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.
    Монумент Родина-мать в Киеве 8 мая 2015 года
    В Киеве на Родину-мать одели венок из маков
    12:10 08.05.2015
    1587День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В День памяти и примирения на голове статуи появился венок и желто-голубые ленты. В Музее ВОВ 8 и 9 мая пройдет ряд официальных мероприятий.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман заболел и не сможет провести торжественное заседание Рады
    11:20 08.05.2015
    355День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Спикер парламента сожалеет, что не сможет провести заседание. При это он пообещал "быть в строю" на следующей пленарной неделе, а также склоняет голову перед всеми, кто боролся за победу во Второй мировой войне.
    Бойцы СБУ и джипы в Одессе
    СБУ вводит усиленный режим безопасности 8 и 9 мая - Наливайченко
    10:47 08.05.2015
    273День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    По словам главы Службы безопасности, работники СБУ будут работать вместе с милицией на улицах. Наливайченко надеется, что "каждый человек почувствует защиту".
    Обращение Яценюка ко Дню памяти и примирения
    Обращение Арсения Яценюка ко Дню памяти и примирения 
    10:17 08.05.2015
    400День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Глава правительства записал видео-обращение, посвященное Дню памяти и примирения. Яценюк подчеркнул, что семь миллионов украинцев ушли на фронт во время Второй мировой войны.
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