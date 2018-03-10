Заместитель директора социологической группы "Рейтинг", историк, кандидат наук Любомир Мысив в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в отношении Второй мировой войны Украина должна придерживаться концепции памяти о трагедии.
Президент Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира", посвященной празднованию Дня памяти и примирения. Он отметил, что с Украиной связаны решающие и ожесточенные баталии на советско-германском фронте.
Как сообщил спецкор радиостанции Голос Столицы Андрей Галицкий, ветераны Великой Отечественной и ветераны УПА относятся с уважением и толерантностью друг к другу, и обещают, что мероприятия пройдут без провокаций и эксцессов.
День памяти и примирения проходит в Украине спокойно, при этом, более 25 тысяч правоохранителей обеспечивают правопорядок в ходе мероприятий. В свою очередь, президент Петр Порошенко обвинил РФ в развязывании войны на Донбассе.
На территории музея Второй Мировой войны открыли фотовыставку "Матери Героев". Участие в открытии непосредственно принял и президент Петр Порошенко, который прибыл на церемонию вместе со своей супругой, сообщил Александр Ивасивка.
Еще пару непростых дней предстоит пережить украинцам — 8 и 9 мая. Мероприятия в память о погибших в этой страшной войне пройдут в селах и городах. А значит, необходимо быть готовым к различному развитию событий.
Спикер парламента сожалеет, что не сможет провести заседание. При это он пообещал "быть в строю" на следующей пленарной неделе, а также склоняет голову перед всеми, кто боролся за победу во Второй мировой войне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".