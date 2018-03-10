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    День матери

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Порошенко на открытии фотовыставки Матери Героев
    Открытие фотовыставки "Матери Героев" в Киеве 
    17:44 08.05.2016
    269День Памяти и День Победы в Украине
    На территории музея Второй Мировой войны открыли фотовыставку "Матери Героев". Участие в церемонии принял и президент Петр Порошенко, который прибыл вместе со своей супругой.
    Полиция США
    При стрельбе на празднике Дня матери в США погиб 1 человек, еще 3 ранены
    05:39 11.05.2015
    113
    Инцидент произошел в городе Ньюарк. Стрельба началась во время ежегодной церемонии благословения мотоциклов и велосипедов, знаменующей начало мотосезона.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко присвоил 458 женщинам звание "Мать-героиня"
    19:36 10.05.2015
    83
    Как сообщается, почетное звание получат женщины, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
    Женщина с ребенком. Архивное фото
    В Украине отмечают День матери
    12:25 10.05.2015
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    По случаю Дня матери пройдут торжественные мероприятия в Ботаническом саду имени Гришко с участием руководства города, депутатов Верховной Рады и Киевского городского совета.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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