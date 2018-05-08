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    Всеукраинская акция "Первая минута мира" при участии Порошенко

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (312)

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    Всеукраинская акция "Первая минута мира" проводится уже в четвертый раз. Традиционно в мероприятии приняли участия первые лица государства, в том числе и президент Петр Порошенко.
    Facebook Петра Порошенко

    В Киеве во вторник вечером, 8 мая, в День памяти и примирения состоялась всеукраинская акция "Первая минута мира", приуроченная к дате подписания акта о капитуляции нацистской Германии.

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    В рамках мероприятия в центре столицы прошли минута молчания в память о погибших во Второй мировой войне, возложение цветов к мемориальным памяткам, а также торжества при участии ветеранов Второй мировой войны, бойцов АТО и первых лиц государства, в том числе президента Петра Порошенко. 

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    Впервые акция "Первая минута мира" была проведена в Украине 8 мая 2014 года.

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