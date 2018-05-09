Ті, що розмовляють з пустотою - Говорящие с пустотой

Максим Никитченко

Конечно, хочется начинать с фактов. Потому что именно в этой плоскости отчетливее всего просматриваются невежество или наглые подтасовки. (Нередко — то и другое сразу.) Нет, "при Сталине" День Победы был-таки праздничным. Не выходным, но праздничным. Нет, 8 мая "по западному стилю" — это никакой не день "памяти и примирения".

Этот день и впрямь отмечают по-разному (если вообще отмечают на регулярной основе), но нигде главной нотой не звучат слова о каком-то "примирении". (С кем, собственно, "примиряться"? С исчезнувшей нацистской Германией? Если же, как предлагается думать, с бывшими противниками в их новом обличье, то, простите, мы немного опоздали. Это примирение состоялось, чуть ли не при канцлере Вилли Брандте в 1970-е.) 8 мая, 9 мая, даже 5 мая в Голландии или 4 мая в Дании — это день победы и / или освобождения. Да, есть и День памяти, Remembrance Day, 11 ноября — день Перемирия, завершившего Первую мировую войну. Но он никак не отменяет и не заслоняет собой победы в мае 1945. Нет, красные маки — это вовсе не "международный символ". За пределами англосаксонского мира (в состав которого я рискну включить бывшие британские владения Гонконг и Пакистан) полевой мак Papaver rhoeas никакой постоянной историко-символической нагрузки не несет.

Инфографика. День Победы под охраной. Как Украина готовится к 9 Мая

Факты — упрямая и опасная вещь. Ей-богу, испытываешь даже немного неприличное мстительное чувство (какое уж тут "примирение"?), когда булавка исторического факта прокалывает очередной пузырь "восстановленной подлинной истории" или чего-то похожего. Но вместе с тем есть риск увлечься и упустить вещи более масштабные, чем отдельно взятые события, даты или символы. В споре о деталях прошлого — пусть и очень ярких, ценных деталях — можно оставить без внимания будущее. А это ведь оно складывается из отдельных искаженных, "обновленных" и "переосмысленных" фрагментов. Это не просто новые даты, образы, названия. Не мной замечено: целое — больше, чем просто сумма его частей. Из множества искаженных или потерянных смыслов складывается… Что складывается?

Признаем: Украина — отнюдь не первой и далеко не последней переписывает историю, меняет календарь и обновляет символику. Однако ранее это делалось с одной общей целью — создать "свое" прошлое, "свой" мир, "свое" время. Французские революционеры отказались от христианского летосчисления, чтобы порвать все нити с "мрачным прошлым", с пресловутым "старым режимом". Франция Марата, Дантона и Робеспьера (даже Наполеона некоторое время) жила по своему календарю. Мы и сейчас помним по крайней мере два "революционных" месяца — термидор (конец якобинцев) и брюмер (переворот Бонапарта). Слышишь "термидор" — и все, срабатывает: "Франция, революция". Так мертвые революционеры и сейчас заявляют свои права на какую-то часть истории.

Но вот слышишь "День пам'яті та примирення", "гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівській коаліції" — и не срабатывает ничего. Кроме глубокого недоумения. Да, Украина — далеко не первая и отнюдь не последняя в переписывании, в переименовании и в переиначивании. В чем она может оказаться первопроходцем — так это в попутном стирании со страниц истории и себя самой.

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Как же такое может быть, если "гідне вшанування" и "значний внесок"? Недавно на глаза мне попалась заметка об американских радистах из индейского племени навахо — знаменитых windtalkers, "говорящих с ветром". Использование языка навахо помогло американскому командованию перехитрить японских дешифровщиков и спасло немало человеческих жизней. В 1982 президент Рейган учредил в их честь особый день — 14 августа, День радистов-шифровальщиков навахо. Вот это — "значительный вклад". И вот когда я вспоминаю сейчас другого президента — Петра Порошенко, — перечисляющего, где свой "визначний внесок" в победу "Антигітлерівській коаліції" сделали украинцы, у меня в памяти возникают не четыре Украинских фронта, а индейцы навахо (при всем к ним искреннем уважении).

Парадокс: в современной Украине переписывается история, но народ этой страны превращается в придаток к чужим историям и чужим победам. Где только не сражались украинцы! Президент Порошенко перечисляет (в моем переводе): и в небе Британии, и в песках Северной Африки, и на "пляжах" Нормандии (кто-то — но не я — неудачно перевел для президента англо-американское beach, то есть "плацдарм"), и на островах Тихого океана (рядом с индейцами навахо, к слову сказать). Где только не сражались: и в рядах Красной армии, и в войсках союзников, и в партизанских отрядах в оккупированных странах, и, разумеется, в рядах УПА. И в дивизии СС "Галичина", увы, тоже, но это сейчас не главное, представьте себе. Все сражались в какой-нибудь дивизии СС; время тогда такое было, и тут Украина не исключение. Главное в другом: а что такое эта повсеместная Украина, размазанная президентом по всем фронтам Второй мировой войны? Где была она сама? И которая из разнообразных побед в той войне — украинская?

Празднуют — хоть и не постоянно, по круглым датам, но празднуют — англичане. Те самые англичане, в чьем небе сражались упомянутые Петром Порошенко украинцы. Не "примиряются", а отмечают День Победы в Европе, V-E Day. Празднуют французы, празднуют регулярно, несмотря на неоднозначность своей этой своей победы. Почти наверняка среди французских партизан-макизаров можно было встретить украинца. Нам, украинцам, присоединиться к англичанам, к их победе? К французам? Это едва ли получится, потому что место уже занято: одновременно с победой во Второй мировой Франция поминает еще и Жанну д'Арк, в пятнадцатом веке снявшую осаду с Орлеана. Или нам прибиться к американцам, к их "тихоокеанским островам" и V-J Day, Дню победы над Японией? К полякам? (Тоже вряд ли.) К бывшим югославам? К Израилю, отмечающему День Победы 9 мая и отчетливо помнящему о том, кого остановили в "североафриканских песках", на подступах к Палестине остановили при содействии украинцев осенью 1942?..

Отчаянно, с корнем вырывая себя из "мрачного прошлого", из контекста "советской победы", из "ментальной орбиты России", как выразился вчера президент Порошенко, Украина становится в лучшем случае со-участником, а не участником исторических событий Второй мировой войны. Нет надобности уточнять, что солдаты-украинцы, сражавшиеся где-нибудь, допустим, на Окинаве, заслуживают нашего уважения. Но это солдаты Армии США, и у них свое — вполне определенное — место в истории. Как и у тех украинцев, которые, предположим, сражались в небе над Ла-Маншем или при Эль-Аламейне. "Большую историю" там делали другие. И вклад украинских бойцов там был в одинаковой степени "визначним" и случайным. (В британские войска было призвано 2,5 миллиона индийцев. Что тут вообще можно сравнивать?)

Участником Второй мировой войны — подлинным субъектом ее истории, субъектом истории человечества — Украина и украинцы были лишь в том историческом контексте, который так старательно разрушается сегодня. Я представляю себе лицо английского историка или парламентария, которому кто-то постарается доказать, что Украина внесла выдающийся вклад в "Битву за Англию". Я представляю себе американца, даже Джона Маккейна, которому кто-то попробует внушить мысль о том, что победу на Тихом океане Америка должна разделить со скольконадцатью эмигрантами-украинцами, "укро-американцами", "дефисными американцами", как ещё в 1920-30-е называли новоприбывших в Штаты. На этом фоне четыре Украинских фронта с их знаменами на Параде Победы 24 июня 1945 выглядят несколько внушительнее. И маршал авиации Иван Кожедуб, сражавшийся немного восточнее Ла-Манша. И Михаил Кошкин со своим харьковским Т-34, на который Украина имеет (если не откажется от них) не меньше исторических прав, чем создатели недавнего "киношедевра". Если 8-9 мая мы хотим как-то подчеркнуто "вспоминать", то нелишним будет вспомнить это и многое, очень многое другое. То, что, собственно, и составляет главную "украинскую" страницу истории Второй мировой войны. То, в чем, собственно, и выразился "визначний внесок" Украины в победу.

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