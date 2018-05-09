К 9 мая. Погребинский: националистическая пропаганда рассчитана на идиотов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине по-прежнему нет единства в вопросах истории. С 2015 года в стране отмечают День памяти и примирения – 8 мая. Дату своим указом ввел президент Петр Порошенко. А 9 мая в Украине – государственный праздник под названием День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

А для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы наш фашизмом.

О попытках переписать историю, "своих" и "чужих", а также а запугивании граждан властью в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ежегодно 9 мая обнажает раскол в украинском обществе. А с 2014 года появилась неофициальная "правильная", поддерживаемая властью позиция по Дню Победы. На ваш взгляд, удалось ли в стране установить монополию мнения по вопросу 9 мая?

– Социологические исследования показывают, что для абсолютного большинства украинских граждан 9 мая остается одним из самых важных праздников. Все попытки его дикредитировать, как-то принизить значимость пока оказываются неудачными. Как неудачными оказываются попытки изменить у людей домашний язык общения. Они вынуждены, в некоторых случаях, когда они обязаны по работе, переходить на неродной язык. А дома, по данным опросов, – как было 10 лет назад.

Аналогичная ситуация – с 9 мая. И все попытки идеологов украинского режима, украинского национализма, таких как Вятрович, рассказывающих всякие басни про то, что ценить надо представителей УПА, бандеровцев и т.д. Ценить не за то, что они сотрудничали с Шухевичем, не за то, что он сотрудничал с Гитлером, с Вермахтом, а за то, что он после того, как перестал сотрудничать, воевал против Вермахта и Советской армии. Это же рассчитано на идиотов. И этих идиотов – не много. Они это глотают и главное, что для них никакая аргументация не нужна. Они понимают, что тут есть "свои" и есть "чужие".

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Вот "свои" – для кого Бандера герой. А остальные, кто так не считает – враги и "чужие". Но количество людей, приверженных этой идеологии, пока решительно не меняется. Хотя происходит деформация исторического понимания того, что происходило во время Великой Отечественной войны, Второй мировой и так далее. Ввиду того, что дети учатся по пропагандистским учебникам, а не настоящей истории, конечно, со временем внушают людям ложное представление об истории, стране, людях и так далее.

А пока что для большинства людей 9 мая – это настоящий праздник, праздник победы над фашизмом. Победы, для которой положили свои жизни миллионы украинских граждан.

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В интернете выложили фрагмент еще не показанного на телеканале "Интер" концерта ко Дню Победы, где ведущие откровенно говорят об украинцах, не принимающих "новую версию" истории. Как вы считаете, говорит ли такая позиция канала об изменениях в обществе?

– "Интер" не сегодня поменялся. Вы наверняка обратили внимание, что они активно и честно показывали Крестный ход – даже в позапрошлом году. Но ведь это происходит параллельно с новостным форматом. Новостной формат по-прежнему остался действующим по темникам из администрации президента. А программы отдельные, по празднику Дня Победы, они будут на этом настаивать.

"Оппозиционный блок", которые владеет "Интером", отдает себе отчет, что если они хотят сохраниться в политике, должны напомнить своему электорату, кто они такие. Этот интерес и диктует такую позицию – я так считаю.

А в целом: есть ли возможность преодолеть нынешний раскол в обществе по вопросам истории и Победы?

– Все это возможно, если государство будет контролировать силовой ресурс. А этого не самом деле нет, люди запуганы. Причем они запуганы не только тем, что могут их, человека, который идет возложить цветы на памятник, избить по дороге. Они запуганы тем, что власть действует в духе этих хулиганов и бандитов. Она их не наказывает, игнорирует всякие обращения за помощью и так далее.

Более того, она возбуждает уголовные дела по каким-то бессмысленным поводам. Конечно, эта ситуация влияет на людей.

Но в этом есть какие-то пределы. Поскольку сегодня 75% украинских граждан считают, что страну ведут не туда, в неправильном направлении, уровень доверия к представителям власти – уже вблизи плинтуса. Вот когда он достигнет плинтуса окончательно, это может привести к некому перелому.

С чем он может быть связан?

– Сегодня эти институты, которые занимаются контролем телевидения и пр., считают, что Порошенко может остаться. Значит, надо вести себя соответствующим образом. А когда осенью станет ясно, что у Порошенко нет шансов, и если это станет ясно, они будут вести себя иначе.

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