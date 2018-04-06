Украинцы назвали свой любимый праздник

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. 82% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) жителей Украины считают Пасху самым любимым государственным праздником.

Респондентов попросили ответить на вопрос, какой официальный праздник является самым любимым. Всего было опрошено 2 043 респондентов.

По данным опроса, самыми популярными официальными праздниками украинцев являются: Пасха — 82% опрошенных, Рождество — 81%, Новый год — 79% и Международный женский день 8 марта — 45%.

Для 35% самым любимым праздником является Троица, для 31% — День Победы и для 16% — День Независимости.

Наименее популярные официальные праздники — День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Как сообщалось ранее, более 21 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут дежурить в Украине в пасхальную ночь.