наверх
06.04.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинцы назвали свой любимый праздник

    (обновлено: )88
    По данным опроса, самыми популярными официальными праздниками украинцев являются: Пасха - 82% опрошенных, Рождество - 81%, Новый год - 79% и Международный женский день 8 марта - 45%.
    Фестиваль Пасха в Гаю
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.  82% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) жителей Украины считают Пасху самым любимым государственным праздником.

    Освящение куличей и пасхальных яиц
    RIA News Анна Волкова | Перейти в фотобанк
    Из Сум. На Пасху придется перекреститься и… раскошелиться

    Респондентов попросили ответить на вопрос, какой официальный праздник является самым любимым. Всего было опрошено 2 043 респондентов.

    По данным опроса, самыми популярными официальными праздниками украинцев являются: Пасха — 82% опрошенных, Рождество — 81%, Новый год — 79% и Международный женский день 8 марта — 45%.

    Для 35% самым любимым праздником является Троица, для 31% — День Победы и для 16% — День Независимости.

    Наименее популярные официальные праздники — День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

    Как сообщалось ранее, более 21 тысячи сотрудников правоохранительных органов будут дежурить в Украине в пасхальную ночь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Лукаш
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине