Зачем украинцам медиаграмотность, если они... не доверяют СМИ?

PHILIPPE DESMAZES / AFP

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Фейковые сообщения вовсе не являются изобретением сегодняшнего дня, но Украина сейчас находится "в условиях реальной войны", поэтому вопрос достоверности или недостоверности информации приобретает особую важность. Об этом, в частности, говорили участники VI международной конференции по медиаобразованию и медиаграмотности в Киеве.

Выступая на открытии мероприятия, посол США в Украине Мари Йованович посетовала, что люди (в особенности молодежь) часто берут информацию из медиа, "не фильтруя" и не интересуясь тем, как создаются сообщения, кто это финансирует и какова их цель.

По словам посла, когда говорят о фейковой информации, то чаще всего имеют в виду новости. И потому необходимо иметь навыки критической оценки поступающей информации: "надо уметь защищаться".

Дипломат подчеркнула, что критическое мышление важно для ответа на вызовы, стоящие перед Украиной — "от войны на Востоке и оккупации Крыма до борьбы с коррупцией".

Любопытное замечание, если учесть, что как раз война на востоке используется украинской властью как способ отвлечь внимание общества от той же проблемы коррупции, да и вообще удобна для объяснения всех политических и экономических провалов: "это Путин виноват".

Все запретить

Судя по выступлениям некоторых участников конференции, медиаграмотность в нынешних условиях многими понимается как "оружие" в информационной борьбе с Россией (которую Киев автоматически обвиняет во всех мыслимых грехах, в том числе — в "информационной агрессии".

А в борьбе с "агрессией" все методы хороши. Пока Киев применяет в основном меры запретительного характера. Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко с удовлетворением сообщил, что наконец-то создана система глушения "вражеского" сигнала в приграничной зоне в Донбассе.

Действительно, накануне президент Петр Порошенко сообщил, что по его поручению в зоне проведения АТО реализована "система противодействия антиукраинскому вещанию". Вопрос только в том, что считать "антиукраинским"?

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А заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин отметил, что после запрета российских соцсетей в Украине наблюдается бурный рост количества пользователей Facebook (по некоторым оценкам, на 70%). По мнению замминистра, это позитив, поскольку "Facebook — более сбалансированная соцсеть". Чем именно эта сеть "более сбалансированная" — не уточнил.

Отметим, что запретительные меры в информационной сфере предпринимает не только Киев. Это общая тенденция. В России блокируют мессенджер Telegram, Запад пытается ограничить вещание RT..

Что за новости: "убили, зарезали, украли"

В какой ситуации находится сейчас Украина? Отвечая на этот вопрос, глава Нацсовета вспомнил историю о человеке, который видит свет в конце тоннеля, но не знает, выход ли это, или — несущийся навстречу экспресс?

Артеменко заявил, что лично он — оптимист, но видит и определенные угрозы. Исходят эти угрозы, в частности, от руководителей основных украинских телевизионных групп, которые не понимают, что в стране "идет война". О чем он и напоминает им при встречах.

"Я им говорю… беда в том, что вы не понимаете, что у нас идет война. Вы сидите в ресторанах, курите сигары… а там гибнут хлопцы. И вы свой эфир должны основывать на этом. И рассказывать о том, что какие-то вещи… когда запрещают какие-то сериалы в рамках действующего законодательства… Нам повезло, что мы живем здесь, в Киеве или в Запорожье, или Харькове, в мирной среде. Если ваш ребенок или родственник пойдет на фронт и погибнет, поверьте мне… у вас эфир изменится", — заявил Артеменко.

Он отметил, что при встречах с руководителями телевизионных групп пытается донести до них еще один тезис: "эту страну погубят не политики, погубите вы (…) вы Украину ради рейтингов, ради денег… загоняете в депрессняк".

Артеменко пояснил: когда он включает ТВ, то видит в новостях одно: "убили, зарезали, украли…". А еще сообщают, что "никого за это не посадили". По мнению главы Нацсовета, на граждан это действует губительно, они делают вывод: раз наверху крадут много и безнаказанно, то и им можно.

Варфоломей и пленки Онищенко

По словам Артеменко, ситуацию надо менять — в украинском эфире должно быть "больше позитива", а в критике власти — "нужен баланс". Пока такого баланса нет. Чиновник отметил, что накануне, по его мнению, произошло "культовое событие" — Рада поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриарху по вопросу о создании единой поместной автокефальной церкви.

Чиновник сообщил, что располагает "определенной информацией", позволяющей ему питать большую надежду на то, что "Варфоломей примет такое решение".

"В силу разных обстоятельств… Есть там и личные обстоятельства, и дипломатический талант президента… и ситуация с Россией…", — не вполне внятно пояснил Артеменко, добавив, что обращение к Варфоломею, по его мнению — "это событие номер один".

"А что мы видим на одном из сайтов? Пленки Онищенко!" — пожаловался глава Нацсовета, добавив, что "об этом надо писать, но — не выносить как событие дня".

Отметим, что "церковную" инициативу Порошенко уже прокомментировал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отметивший, что "создание автокефальной Церкви – это процесс, который не может быть инициирован светской властью".

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К вопросу о доверии

Все разговоры о необходимости повышать медиаграмотность могут остаться пустыми разговорами в условиях, когда украинцы просто не доверяют СМИ. А уровень доверия к медиа действительно крайне низок, причем он существенно упал после событий 2014 года, рассказал социолог Евгений Головаха.

По его словам, медиа — один из важнейших социальных институтов, но украинцы склонны никому не верить, кроме близких людей (семья, друзья). Тогда как социальные институты доверием традиционно не пользуются.

Но если есть такое превентивное недоверие к любым социальным институтам, отметил социолог, то как бы ни обучали людей медиаграмотности, толку будет мало.

Головаха сообщил: по данным исследований с начала 90-х годов прошлого века, всегда количество тех, кто не доверяет СМИ, превышало количество тех, кто доверяет.

"Не доверяют почти 50%, доверяют — менее одной трети", — обрисовал ситуацию социолог, подчеркнув, что в последние годы (т. е. после Евромайдана — Ред.) наблюдается "очень значительное снижение уровня доверия к СМИ".

В чем причина? Ее обозначил президент Академии украинской прессы (АУП) Валерий Иванов в предисловии к сборнику "Украинский медиаландшафт-2017". По мнению главы АУП, свою роль сыграло ограничение свободы слова в Украине (запрет российских книг, сериалов, телеканалов, соцсетей, задержания журналистов и т.п.).

Внесла свою лепту и так называемая "журналистика преданности", призывы "не критиковать власть в период войны" и "продолжительное замалчивание преступлений, которые совершили отдельные бойцы добровольческих батальонов".

Глава АУП отметил, что все это "привело к стремительному падению доверия к украинским медиа".